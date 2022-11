Junger Mann ist in Starnberg nicht das erste Mal auf Beutezug

Ein junger Mann stiehlt in einem Starnberger Einkaufsmarkt. Es ist nicht das erste Mal, teilt die Polizei mit.

Starnberg - Diesmal nimmt der junge Mann Lebensmittel und Parfüm mit beim Beutezug in einem Einkaufsmarkt in der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg. Wie die Polizei ermittelt, ist er für mehrere Diebstähle verantwortlich.

Am Donnerstag, 3. November, gegen 15 Uhr stahl ein junger Mann in einem Verbrauchermarkt mehrere Lebensmittel im Wert von zirka 15 Euro. Der Dieb wurde durch Mitarbeiter des Marktes ins Büro gebeten und die Polizeiinspektion Starnberg verständigt.

Täter gibt falsche Personalien an

Der junge Mann gab den Beamten gegenüber falsche Personalien an und musste zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle verbracht werden. Bei einer Durchsuchung konnten der Personalausweis des jungen Mannes und zusätzlich zwei volle Parfumflaschen aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass der Heranwachsende auch für den Diebstahl mehrerer Parfumflaschen in einer Drogerie in der Josef-Jägerhuber-Straße verantwortlich ist. Die Flaschen haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Dieb in Starnberg ist für mehrere Taten verantwortlich

Der Starnberger muss sich nun wegen mehrerer Ladendiebstähle strafrechtlich verantworten. (kb)