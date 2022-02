Junger Starnberg wird unverschuldet in Unfall verwickelt – trotzdem ist der Führerschein weg

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Obwohl er an dem Unfall nach derzeitigem Stand keine Schuld trägt, muss ein 24 Jahre alter Mann aus Starnberg wohl für längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten.

Der Mann fuhr am vergangenen Dienstagabend auf der Hanfelder Straße in Richtung Klinikum. Aus der Rheinlandstraße kam zu diesem Zeitpunkt eine 72-jährige Starnbergerin. Da zu dieser Uhrzeit die Ampel abgeschaltet ist, hätte sie dem Renault Clio des jungen Mannes die Vorfahrt gewähren müssen. Dennoch fuhr sie mit ihrem Smart in die Kreuzung ein und fuhr ihm in die rechte Seite. Der Renault drehte sich aufgrund des Anstoßes und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Schlüsselbeinverletzung vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht, der Mann blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Cliofahrer fest. Der Alkomat zeigte das stolze Ergebnis von 1,4 Promille. So wurde auch der junge Mann ins Klinikum gefahren – allerdings zur Blutentnahme und nicht mit dem Rettungsdienst, sondern im Streifenwagen. Zudem musste er seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.