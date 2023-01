Kabarettist Max Goldt holt in Tutzing zum Rundumschlag aus

Wortästhet, Vollzeit-Polemiker und Kabarettist Max Goldt vereint in seinen provokanten, urkomischen Lesungen alle Talente in einer Person. © Axel Martens

Tutzing - Wortästhet, Vollzeit-Polemiker und Kabarettist – Max Goldt macht auf seiner Deutschland-Tour in der Evangelischen Akademie Tutzing Halt.

Max Goldt vereint in seinen provokanten, urkomischen Lesungen all seine Talente in einer Person. Mit Vorliebe widmet sich der sonst so friedfertige Autor den Verirrungen der deutschen Sprache und holt im Laufe des Abends zum Rundumschlag gegen Sprachbarbaren aus – Kollateralschäden inbegriffen. Mit Klugheit und bitterböser Satire bringt er die Tatsachen auf den Punkt und präsentiert sie seinem Publikum in herrlich abstruser Manier.

Max Goldt kommt in die Evangelische Akademie in Tutzing

Auf seiner Deutschland-Tour gastiert er am Dienstag, 17. Januar um 19 Uhr in der Evangelischen Akademie Tutzing. Der Eintritt beträgt 15 Euro/ermäßigt 7,50 Euro. Infos zur Anmeldung auf der Homepage der Evangelischen Akademie Tutzing bzw. direkt unter www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/max-goldt-liest/ (kb)