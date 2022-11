Kabinen-Trakt am Ammersee-Stadion in Herrsching soll aufgestockt werden

Von: Petra Straub

Der TSV Herrsching braucht mehr Platz für Umkleidemöglichkeiten für die Sportlerinnen und Sportler. Deshalb soll der Kabinentrakt aufgestockt werden. © Federico Gambarini/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Herrsching – Es ist zu wenig Platz zum Umziehen und für Begegnungen der Sportlerinnen und Sportler des TSV Herrsching am Ammersee-Stadion. Deshalb ist die Aufstockung des Kabinentrakts geplant. Der Gemeinderat sieht die Notwendigkeit und hat beschlossen, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau zu schaffen.

Noch ist jedoch völlig unklar, wann das Vorhaben, das laut Schätzung des Büros plan x Architekten 944.315 Euro kostet, realisiert werden kann. Ein Vertreter des Unternehmens zeigte bei der Gemeinderatssitzung am Montag auf, was geplant ist. Das Unternehmen war im Vorfeld mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden.

Fünf Umkleideräume, Wäschekammer und Clubraum geplant

Neben fünf Umkleideräumen könnten auf das erdgeschossige Gebäude eine Wäschekammer und ein abtrennbarer Clubraum sowie eine große Terrasse gebaut werden, von der das Spielfeld einsehbar ist. Für diese Baumaßnahme wird die Gemeinde den Bebauungsplan ändern, so der Beschluss des Gemeinderats.

Ist nach der Planung Geld zur Realisierung des Baus vorhanden?

Ein bis drei Jahre dauere die Realisierung des Baus, vermutet Bürgermeister Christian Schiller. Er zweifelt jedoch an, eine Million Euro „für eine Nicht-Pflichtaufgabe der Gemeinde“ übrig zu haben.

Die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans würden im Haushalt 2023 der Kommune berücksichtigt, so Schiller. Diese habe zum aktuellen Zeitpunkt Vorrang. Die Idee, eine bestehende Grundfläche für den möglichen Bau zu nutzen, um eine weitere Versiegelung zu vermeiden und die Aufstockung CO2-sparend mit Holz auszuführen, gefällt Gemeinderat Gerd Mulert von Bündnis 90/Die Grünen. Claudia von Hirschfeld (Bürgergemeinschaft) stöhnte über die hohen Kosten und bezeichnet sie als mögliches „Aus-Kriterium“. Trotzdem mit der Bebauungsplanänderung den ersten Schritt in Richtung Aufstockung zu gehen, erachtet Wolfgang Darchinger (Grüne) als sinnvoll. Nach einer günstigeren Bauvariante fragte Architekt Christoph Welsch von den Grünen. Auf den erhöhten Platzbedarf, unter anderem durch Mädchen-Mannschaften und für Schiedsrichter, wies Hannelore Doch von der CSU hin. Auch ein Versammlungsraum sei wichtig („Die haben nichts!“). Parallel zur Planung zu eruieren, ob der Bau mit Eigenleistung, Spenden oder der Unterstützung von Sponsoren realisiert werden könne, regte Dr. Rainer Guggenberger von der Bürgergemeinschaft an.