Kanufahrer ziehen am Wörthsee zwei Surfer aus dem Wasser

Auf dem Wörthsee sind zwei Surfer in Seenot: eine Anwohnerin wählt den Notruf. (Symbolfoto) © panthermedia

Wörthsee - Hilferufe vom Wasser aus verheißen in der Regel nichts Gutes. Das war auch der Gedanke einer Anwohnerin am Wörthsee, die am Sonntag gegen 14 Uhr den Notruf wählte.

Sie hatte gesehen, dass etwa 100 Meter vom Ufer entfernt eine Person von einem Surfbrett aus versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten jedoch in und auf dem Wasser zunächst niemanden feststellen, der in Not sein könnte. Die Besatzung des ebenfalls eingesetzten Rettungshubschraubers sah jedoch auf einem Steg eine Person, die in eine Rettungsdecke gehüllt war.



Eine Überprüfung durch die Wasserrettungskräfte ergab, dass es sich um die gesuchte Person handelte, teilt die Kreiswasserwachst Starnberg mit. Die Frau war mit einem Begleiter auf jeweils einem Surfbrett auf dem See unterwegs.



Unterkühlte Surfer werden vom Rettungsdienst nach Hause gebracht

Nachdem beide ins Wasser gefallen waren und um Hilfe riefen, wurden sie von Kanufahrern aufgenommen und an Land gebracht. Nach einer ersten Abklärung konnten beide Personen zwar unterkühlt, aber unverletzt vom Rettungsdienst nach Hause entlassen werden.



Ihre Surfbretter wurden schließlich noch von der Wasserwacht Wörthsee ans gegenüberliegende Ufer gebracht, wo ihr Auto abgestellt war. In Anbetracht der Umstände, dass die Wassersportler ohne Schwimmwesten und Neoprenanzug unterwegs waren, war ihr Glück, dass die Kanufahrer innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren, um ihnen zu helfen. Die Umgebungstemperaturen der Luft sind derzeit zwar teilweise frühlingshaft, im Wasser bleibt aufgrund der oftmals noch einstelligen Temperaturen nur kurze Zeit, bis der Körper lebensgefährlich unterkühlt.



Surfer sind im Wörthsee ohne Schwimmwesten und Neopren-Anzüge auf dem Wasser

Im Einsatz waren neben der Wasserwacht Wörthsee auch die Schnelleinsatzgruppen aus den Gemeinden Seefeld und Grafrath sowie der Einsatzführungsdienst der Kreiswasserwacht Starnberg. Der Einsatz konnte eineinhalb Stunden nach dem Notruf beendet werden. (kb)