Bauernbühne Wörthsee zeigt neues Lustspiel

Von: Alma Bucher

Die Schauspieler freuen sich auf viele Besucher. © Theatergruppe der Bauernbühne Wörthsee

Wörthsee - Die Bauernbühne Wörthsee lädt wieder ein zu Ihren Herbstaufführungen an den Wochendenden 29./30. Oktober sowie 5./6. und 12./13. November. Beginn samstags jeweils um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr; Einlass zwei Stunden vor Spielbeginn.

Es wird das Lustspiel „Bleib cool, Mama“ von Ulla Kling gezeigt :Mit ihrem Sohn Karl, sich selbst „Charlie“ nennend, haben die Bröslmeiers ihre liebe Not: Müssen sie sich doch vor allen „anständigen“ Leuten seiner schämen wegen der langen Haare, der ausgewaschenen Jeans und einer Sprache, die sie kaum noch verstehen können. Ausserdem lebt der Filius auf Kosten der Eltern und findet das herkömmliche Leben mit Beruf und Streben nach Wohlstand als „Öde in Perfektion“. Auch der Umgang mit Freund „Bippo“ ist den Eltern ein Dorn im Auge. Es kommt zum Bruch und Charlie zieht vorübergehend zu Bippo. Aber was wäre das Leben ohne die Liebe? Die beiden „Rebellen“ lernen zwei „anständige Mädel“ kennen. Wer jetzt wohl wen verwandeln wird?Kartenbestellungen ab Mittwoch, 12. Oktober, täglich von 12 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr unter der Nummer 0176/66534656.