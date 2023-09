Katze stirbt bei Kollision im Dienstbereich der PI Starnberg

Die Polizei Starnberg weist nach einem Unfall mit einer Katze darauf hin, dass Fahrer nach Kollisionen mit Tieren möglichst noch an der Unfallstelle die Polizei verständigen sollen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine Katze läuft im Dienstbereich der Polizei Starnberg in ein Auto und stirbt. Weil das Tier nicht gemeldet wurde, läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts gegen das Tierschutzgesetz.

Am Sonntag starb eine Katze bei einer Kollision mit einem Pkw. Der Person am Steuer des Pkw wird bezüglich des unvermeidbaren Zusammenstoß keinerlei Vorwurf gemacht, erklärt die Polizei. Sie meldete sich allerdings erst etwa 30 Minuten nach dem Unfall und gab an, nach dem Unfall weiter gefahren zu sein. Die eingesetzten Beamten konnten nur noch die leblose Katze auffinden. Ob die Katze sofort durch den Zusammenstoß starb oder erst kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag, steht nicht fest.

Katze wird im Dienstbereich der PI Starnberg überfahren

Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Anfangsverdacht eines Verstoß nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Die verstorbene Katze war eine orange Katze mit weißem Kinn. Sie war ungechippt.

In diesem Zusammenhang wird auf folgendes hingewiesen. Wenn Sie eine Kollision mit einem Tier hatten, bleiben Sie nach dem Unfall baldmöglichst stehen und fahren oder gehen, wenn dies verkehrssicher möglich ist, zur Unfallstelle zurück. Ziehen Sie ihre Warnweste an. Verständigen sie noch von der Unfallstelle aus die Polizei, falls sie kein Handy haben, rufen Sie so bald wie möglich an. Haustiere können in eine Tierklinik gebracht werden. Eine Klinik im erreichbaren Umfeld ist 24 Stunden geöffnet. Wildtieren kann damit unnötiges Leid erspart werden. Zusätzlich besteht die Gefahr, sich strafbar zu machen, wenn man den Unfall nicht unverzüglich mitteilt.

Polizei Starnberg macht keine näheren Angaben

Da ein Bericht über das Zurücklassen eines eventuell schwer verletzten Tieres von einigen Personen sehr emotional aufgenommen wird, wird es laut Polizei keine näheren Informationen zu diesem Unfall geben, die Rückschlüsse auf den den Fahrer oder die Fahrerin zulassen. (kb)