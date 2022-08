Kein Personal: Der Müll wird im Landkreis Starnberg oft später abgeholt

Von: Petra Straub

Krankheitfälle und Urlaub sind Gründe dafür, dass der Müll im Landkreis Starnberg gelegentlich etwas später abgeholt wird. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Starnberg - Wegen Personalmangels beim beauftragten Fuhrunternehmen werden diese Woche in einigen Orten die Mülltonnen zeitverzögert geleert. Das Kommunalunternehmen Awista Starnberg kann noch keine Entwarnung geben was die Abfuhr von Müll im Landkreis Starnberg betrifft.

Wie das Awista Starnberg Kommunalunternehmen mitteilt, kommt es im Landkreis Starnberg gerade vor, dass die Mülltonnen mit zeitlicher Verzögerung geleert werden. Das kann auch noch in den kommenden ein bis zwei Wochen passieren, erklärt Unternehmenssprecher Sebastian Roth. Schuld daran sei Personalmangel bei der Firma Remondis, die im Landkreis Starnberg für die Leerung der Behälter zuständig ist.

Solche Probleme hatte Awista bisher noch nie

„In der Form hatten wir das Problem noch nie“, sagt Roth und erklärt, dass am Dienstag und Mittwoch „massive Beschwerden“ durch den Personalausfall in Folge von Krankheit und Urlaub eingingen. Berg und Inning waren am Dienstag betroffen, Andechs am Mittwoch. Doch länger als einen Tag über den Termin blieben die Tonne bislang nicht am Straßenrand stehen, so Roth.