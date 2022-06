Kein Stehhalbe ist auch eine Lösung: Zwei städtische Badeflächen werden zur alkoholfreien Zone

Zwei Personen stoßen mit Bier in der Flasche an.

Aktuelles aus dem Stadtrat

Starnberg - Ein Alkoholverbot auf Badegrundstücken der Stadt kommt jetzt doch: Rechtliche Grundlage für die Restriktionen, die sich auf den Böhler- und den Steininger-Grund beschränken, ist eine von der Verwaltung ausgearbeitete Grünanlagensatzung. Im Haupt- und Finanzausschuss sprach sich eine deutliche Mehrheit für die Verbote aus, die auf Grund zahlreicher Bürgerbeschwerden unausweichlich erscheinen – der Stadtrat muss am kommenden Montag endgültig darüber entscheiden.

Nach einigem Hin und Her mit zeitlich geregelten Alkoholverboten auf seenahen öffentlichen Flächen und Wiederaufhebung dieser Verbote war es der Stadt letztlich wichtig, im Falle erforderlicher einschränkender Maßnahmen gegen Alkoholexzesse und Vandalis-mus am See auf rechtlich gesicherter Basis zu handeln: Neben dem Verzehr alkoholischer Getränke auf den beiden genannten Stadt-Grundstücken ist nun auch das Mitführen von Glasflaschen auf diesen Flächen untersagt: Insbesondere auf dem Steininger Grund war es zur Unsitte alkoholisierter Besucher geworden, das Leergut entweder zu zerschlagen und ins ufernahe Wasser zu werfen oder abgebrochene Flaschenhälse in den Boden einzugraben – mit erheblichen Verletzungsrisiken für Badegäste. Auch zu Belästigungen, Bedrohungen und Beleidigungen durch alkoholisierte Jugendliche war es vor Ort immer wieder gekommen, die Liste der Beschwerden bei Polizei und Stadt war lang.

„Da passt Alkohol einfach nicht hin“, konstatierte Bürgermeister Patrick Janik im Hauptausschuss die Unverträglichkeit von Badegelände und Alkoholkonsum – der Rathaus-Chef hatte deshalb schon länger darauf gedrungen, bei diesem Thema Nägel mit Köpfen zu machen und eine Grünanlagensatzung als Handhabe zu erarbeiten. Gewisse Bedenken, wonach einem generellen Alkoholverbot am See auch das vielzitierte „Feierabendbier“ des friedfertigen Einheimischen zum Opfer fallen könnte, fanden zwar auch am Montag noch Gehör, aber keine Mehrheit mehr: Von „Regelungswut“ sprach zum Beispiel Kerstin Täubner-Benicke (Grüne), während Michael Mignoli (Bürgerliste Starnberg) meinte: „Das Alkoholverbot führt zu weit.“ Thomas Beigel (CSU), der das unschöne Geschehen etwa am „Steininger“ schon lange beobachtet und dort „schon nachmittags um drei“ auf voll-trunkene Jugendliche getroffen sein will, sprach sich vehement für die Restriktionen aus: „Ich halte das für überhaupt nicht über-zogen.“ Eine Mehrheit aus CSU, UWG, BLS und SPD beschloss dann die Grünanlagensatzung und die daraus ableitbaren Maßnahmen.

Dazu zählen außerdem ein grundsätzliches Alkohol- und Rauchverbot auf Spielplätzen sowie eine Genehmigungspflicht für den Verkauf von Waren, Speisen und Getränken auf öffentlichen Grünanlagen des Stadtgebiets. Nicht erfasst von den städtischen Maßnahmen ist übrigens Percha-Beach – dieses Badegelände steht unter Obhut der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung.

Thomas Lochte