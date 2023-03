Keine Extra-Buslinie für die Grundschule in Starnberg

Von: Thomas Lochte

Teilen

Es gibt keinen eigenen Bus zur Beförderung von Grundschülerinnen und Grundschülern in Starnberg. Das hat der Stadtrat beschlossen. (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago

Starnberg – Die Stadt Starnberg wird für die Grundschule keinen eigenen Schulbus einführen, vor allem aus Kostengründen.

Der Antrag, eine solche Extra-Linie (wieder) einzuführen, wurde mit sämtliche 24 Stimme der anwesenden Stadträtinnen und Stadträte aber auch deshalb abgelehnt, weil nach allgemeiner Einschätzung das bereits bestehende Bus-Angebot für die Starnberger Innenstadt ausreichend ist, um auch die Beförderung der Grundschüler abzudecken. Franz Sengl (Grüne) sagte, die „immensen Kosten“ von 100.000 Euro allein für das letzte Quartal 2023 ab Schuljahresbeginn bzw. 270.000 Euro für das komplette Jahr 2024 für eine solche Extra-Buslinie könne sich die Stadt in Anbetracht des gerade beschlossenen Haushalts schlicht-weg nicht mehr leisten. Sengl forderte sogar per Antrag (16:8), vor diesem Hintergrund auch die anderen Schulbus-Linien nochmals zu überprüfen – für die Grundschülerinnen und -schüler äußerer Orts-teile wie etwa Perchting und Hadorf ist allerdings das gemeindliche Beförderungsgebot ab einer Entfernung von 2 Kilometern zur näch-sten ÖPNV-Haltestelle zu beachten – das in den Starnberger Innenstadt keine Rolle spielt.

Starnberger Eltern klagen über Unpünktlichkeit und Überfüllung

Zu dem nunmehr abgelehnten Antrag für die Grundschule Starnberg hatten Beschwerden von Elternseite geführt: Einige Eltern hatten sich über mangelnde Pünktlichkeit und Überfüllung der ÖPNV-Busse sowie in Einzelfällen über fehlende Deutschkenntnisse oder gar die Unhöflichkeit von Busfahrern beschwert. Für die Grundschulen in Söcking und Percha waren erst mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 wieder eigene Buslinien eingeführt worden, diese Tatsache hatte auch den Gedanken der Gleichbehandlung aufkommen lassen.



Im Stadtrat erntete das alles Gegenwind: Man müsse dringend das „Anspruchsdenken“ bei diesem Thema zurückfahren, so Franz Sengl., während Eva Pfister (BMS) den pragmatischen Vorschlag machte, „notfalls Verstärker-Busse“ einzusetzen. Es sei für die Grundschüler aber absolut zumutbar, wenn sie von der Schlossbergschule 150 Meter zur nächsten ÖPNV-Haltestelle vor dem Alten Rathaus zu Fuß liefen.



Neben dem Geld fehlen auch Busfahrer in Starnberg

„Es fehlt das Geld, es fehlen die Busfahrer“, so Tim Weidner (SPD) zu den kaum noch weiter belastbaren Finanzen der Stadt. Verwaltungs-leiter Ludwig Beck hatte zuvor erläutert, dass man eine solche Extra-Buslinie „wieder europaweit ausschreiben“ müsste – dies nahm wiederum Michael Mignoli (BLS) zum Anlass, die für allgemeine Heiterkeit sorgende Frage zu stellen: „Und was passiert, wenn der polnische Busunternehmer die gewinnt?“ Dann bliebe auf jeden Fall wieder das Sprachproblem, so Mignoli. Der Antrag für die Grund-Starnberg, der eine Wiedereinführung der Extra-Buslinie ab September vorgesehen hätte, war diesmal chancenlos – gerade erst war für 2023 ein Haushalt beschlossen worden, der auf Kante genäht ist.