Kellerbrand in Planegg mobilisiert 250 Einsatzkräfte

Von: Oliver Puls

Der Kellerbrand an der Planegger Josef-Danzer-Straße rief 250 Einsatzkräfte auf den Plan. © FFW Planegg

Planegg - Ein Kellerbrand in einem der achtstöckigen Mehrfamilienhäuser an der Planegger Josef-Danzer-Straße alarmierte in der Nacht auf Samstag (21. Januar) die Freiwillige Feuerwehr Planegg. Bis zu 250 Einsatzkräfte waren ab 02.39 Uhr vor Ort.

Trotz der nächtlichen Uhrzeit traf das erste Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Freiwilligen Feuerwehr Planegg bereits um 2.45 Uhr, also nur sechs Minuten nach dem Alarm, an der Einsatzstelle ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus, wurde umgehend ein zweiter Löschzug angefordert und parallel dazu der erste Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt.

Brandursache unbekannt

Es stellte sich heraus, dass der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einem vollgestellten Kellerabteil ausgebrochen war. Zwar konnte die Brandstelle zügig lokalisiert werden, doch es dauerte wegen der örtlichen Gegebenheiten rund drei Stunden bis endgültig „Feuer aus“ gemeldet werden konnte.

131 Bewohner mussten evakuiert werden

Während sich zwei Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren der Brandbekämpfung widmeten, begannen zahlreiche weitere Atemschutztrupps (insgesamt waren mehr als 20 Atemschutztrupps im Einsatz) damit, die 131 Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung zu evakuieren. Hierzu wurden die Bewohner teils mit der Hilfe von zwei Drehleitern von ihren Balkonen geholt oder unter Verwendung von sogenannten Fluchthauben über das Treppenhaus ins Freie gebracht.

Anschließend wurden die Bewohner mit Hilfe zweier Großraumrettungswägen der Berufsfeuerwehr München in die Sammelstelle in der Turnhalle der Planegger Volksschule gebracht.

Brandschutt beseitigen und lüften

Nachdem der Brand gelöscht war, musste der Brandschutt aus dem Keller ins Freie gebracht und das Objekt umfangreich belüftet werden. Übrigens: Wegen der Größe des Objekts wurde umgehend auf Alarmstufe B4 und im weiteren Verlauf auf B5 erhöht. Das hatte zur Folge, dass neben der Freiwilligen Feuerwehr Planegg zusätzlich Einsatzkräfte und Einheiten aus Neuried, Gräfelfing, München, Taufkirchen, Hohenschäftlarn, Krailling und Stockdorf sowie die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) hinzugerufen wurden. Ergänzt wurden die Einsatzkräfte noch von diversen Rettungsdiensteinheiten und dem ABC-Zug München-Land sowie dem THW München-Land.

Der Einsatz konnte für die Freiwillige Feuerwehr Planegg gegen 11 Uhr beendet werden, wobei die Nachrüstarbeiten im Gerätehaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Insgesamt waren mehr als 250 Einsatzkräfte vor Ort. 41 davon von der Freiwilligen Feuerwehr Planegg. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden. Die Ursachenermittlung wurde von der Polizei übernommen.