Kennzeichen bei Unfallflucht in Starnberg falsch abgelesen

Teilen

Die Polizeiinspektion Starnberg sucht mit Hilfe der Bevölkerung eine unfallflüchtige Person. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Offenbar ist das Kennzeichen, das ein Zeuge der Polizei gemeldet hat, nicht richtig. Deshalb werden Personen gesucht, die Angaben zum Unfall am Bahnhofsplatz in Starnberg machen können.

Am Dienstag, 6. Juni, gegen 14.20 Uhr wurde am Bahnhofsplatz 10 in Starnberg auf dem dortigen Parkplatz ein schwarzer VW von einer bislang unbekannten Person angefahren. Der Schaden hinten rechts beträgt laut Polizei rund 3.000 Euro.

Ein Zeuge hatte zwar den Unfall gesehen und sich auch ein Kennzeichen notiert, doch leider ist dieses Kennzeichen vermutlich falsch abgelesen worden. Daher sucht die Polizei Starnberg Zeugen dieser Unfallflucht, diese sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon. 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)