Kergl verlässt Pöcking-Possenhofen - Bezirksligaabsteiger setzt auf eigene, junge Kräfte

Von: Roland Halmel

Robin Kergl verlässt den SC Pöcking-Possenhofen. Der Stürmer kehrt zu seinem früheren Verein SV Pähl zurück. © Roland Halmel

Pöcking-Possenhofen - Nach Christoph Kunert (Karriereende) und Gianluca Zandt (SV Raisting) verabschiedete sich auch noch Robin Kergl vom Bezirksliga-Absteiger. Der Stürmer kehrt zu seinem Heimatverein SV Pähl zurück.

Zumindest ein halbes Jahr wird der SCPP auch noch auf Keeper Lukas Schuh verzichten müssen. Ihn wird eventuell Maximilian Heinecke ein junger Keeper aus der A-Jugend ersetzen. Er ist einer von mehreren jungen Spielern, die aus der SCPP-Nachwuchs nachrücken, da es keine externen Neuzugänge geben wird. Dennoch ist Coach Simon Gebhart zuversichtlich in der Kreisliga, die aufgrund des neuen Spielmodells in vier Gruppen gespielt wird, eine gute Rolle spielen zu können. „Wir wollen definitiv in die Aufstiegsrunde“, peilt Gebhart mindestens den dritten Platz in der Siebener-Gruppe an. In den ersten Vorbereitungsspiele gegen unterklassige Teams aus der Nachbarschaft sammelte die Pöckinger schon mal Selbstvertrauen. Gegen den TSV Perchting-Hadorf gewannen sie mit 7:1 und gegen den TSV Oberalting mit 4:1. Bis zum Saisonstart am 6. August zuhause gegen die DJK Waldram stehen jetzt noch drei weitere Testspiele auf dem Programm. Das nächste steigt am Sonntag (15 Uhr) beim Landesligaabsteiger SV Bad Heilbrunn.