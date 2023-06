Kettenreaktion bei Unfall in Wörthsee

Zwei Motorradfahrer aus Olching sind in einen Verkehrsunfall in Wörthsee verwickelt. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa/Archivbild

Wörthsee - Drei Fahrzeuge sind beteiligt am Verkehrsunfall in Wörthsee. Darunter zwei Motorradfahrer.

Am Sonntagnachmittag musste ein 62-jähriger Autofahrer aus Karlsfeld auf der Inninger Straße in Wörthsee verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 19-jährige Fahrer aus Olching konnte sein Motorrad rechtzeitig abbremsen und anhalten, was einem weitern Motorradfahrer, einem ebenfalls 19-jährigen Mann aus Olching nicht mehr gelang. Er fuhr mit seinem Motorrad auf die vor ihm stehende Maschine auf und schob diese gegen den Pkw.

Verletzte gibt es nicht beim Verkehrsunfall in Wörthsee

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt, der entstandene Sachschaden ist laut Polizei gering. (kb)