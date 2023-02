Kienbach in Herrsching wird mit Schreitbagger erkundet

In welchem Zustand befindet sich die Uferbefestigung des Kienbachs in Herrsching. Das sollen Untersuchungen zeigen, die nächste Woche beginnen. © Wasserwirtschaftsamt (Archiv)

Herrsching – Vereinzelte kleine temporäre Löcher in der Sohle des Kienbachs sollen über den Zustand der Ufersicherung Aufschluss geben. Wie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim erklärt, werden kommende Woche zahlreiche Schürfe durchgeführt, die für eine fundierte Sanierungsplanung benötigt werden.

Mit der Maßnahme sei es möglich, fundiertes Wissen über den Zustand der vorhandenen Ufersicherungen zu erhalten. Sie sei nötig, um den Zustand der konstruktiven und statischen Ausbildung des Übergangs vom Bauwerk zum Boden abschließend beurteilen zu können. „Aufgrund der besonderen Verhältnisse am Kienbach in Herrsching wird hierzu ein Schreitbagger verwendet“, erklärt das Amt. Dieser müsse an mehreren Stellen in den Kienbach „einsteigen“. Die Einstiegsstellen werden so gewählt, dass der Eingriff so gering wie möglich gehalten wird. Die Schürfe werden nach Feststellung der Tiefe und des Zustands der Gründung umgehend wieder verfüllt.



Möglichst geringer Eingriff in Flora und Fauna

Zeitpunkt, Gerät und Verfahren wurden so gewählt, dass der Eingriff in das Bachbett und die Flora und Fauna so gering wie möglich ist. Die Maßnahme ist mit allen fachlich zuständigen Stellen abgestimmt.



Auf die Schürfe folgen Bohrungen außerhalb des Kienbachs in Herrsching

Die Arbeiten werden an mehreren Tagen in dem Zeitraum zwischen 13. Februar und 3. März stattfinden. Ende Februar werden zudem noch elf Bohrungen (Tiefe rund 10 bis 12 Meter), insbesondere im Umgriff von Brücken erstellt. Die Bohrungen finden außerhalb des Kienbachs statt.

Mit den beschriebenen Maßnahmen ist die Baugrunderkundung im Rahmen der Vorplanung abgeschlossen. Informationen zum Projekt und zum aktuellen Stand können auf der Projekthomepage unter www.wwa-wm.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte/hwskienbach/hwskienbachallgemein/index.htm entnommen werden. (kb)