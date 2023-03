Kienbach-Sanierung in Herrsching wird konkret

Gemeinderat legt fest, wie das Bachufer auf Gemeindegrund ausgebaut werden soll

Von Petra Straub schließen

Herrsching - In Herrsching muss der veraltete Bachlauf des Kienbachs saniert werden. In dem Zug wird er so gestaltet, dass er die Wassermassen eines Jahrhunderthochwassers transportieren kann, ohne den Siedlungsbereich zu gefährden. Der Gemeinderat entschied bei der Sitzung am Montag, wie die Umsetzung auf den gemeindlichen Grundstücken aussehen soll.

Eineinhalb Kilometer lang ist der innerörtliche Bereich, in dem die Baumaßnahme geplant ist. Wie Vertreter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim und des Ingenieurbüros Kokai in Weilheim erklärten, sollen die Umbauten in sieben Abschnitte eingeteilt und die meisten der geplanten Bauwerke innerhalb von einem bis drei Jahren umgesetzt werden. In etwa zehn Jahren soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Der Freistaat Bayern übernimmt den Löwenanteil der Kosten – er kommt für die komplette Sanierung auf und auch für den Großteil des Hochwasserschutzes. Stellt die Kommune Grundstücke für die Maßnahmen zur Verfügung, wird sie voraussichtlich mit 30 Prozent an den Kosten für den Hochwasserschutz beteiligt, erklärte Projektleiter Johannes Haas vom Wasserwirtschaftsamt. Über die Höhe der Kosten konnte er jedoch noch keine Angaben machen.

Begonnen wird mit der Sanierung an den Gefahrenstellen

Mit der Erneuerung des Gerinnes wird an Abschnitten mit einer bereits maroden Ufersicherung begonnen. Etwa an der Kienbachstraße oberhalb eines Biergartens, wo bereits Steine herausgebrochen sind und das Fundament stark unterspült ist. Diese Schwachstelle sei bereits provisorisch gesichert worden, so Haas. Auch an der Andechsstraße bestehe dringender Handlungsbedarf, unter anderem an der Böschungssicherung auf Höhe Hausnummer 24. Direkt an den Bach angrenzende Gebäude ohne Keller und etwa eine angrenzende Tiefgaragen-Wand seien besondere Herausforderungen bei der Sanierung des Gerinnes. Noch ist die Erkundungsarbeit, die aufgrund beengter Verhältnisse an Land mit einem Schreitbagger direkt im Gewässer durchgeführt wird, nicht gänzlich abgeschlossen. Deshalb könne es noch zu Planänderungen kommen, so Haas.

Jahrhunderthochwasser: Die Gemeinde Herrsching sorgt vor

Gerüstet werden soll die Gemeinde für die Anforderungen eines Jahrhunderthochwassers samt 15 Prozent erhöhtem Einfluss durch den Klimawandel. Unter den vorhandenen Brücken soll ein Freiraum (Freibord) geschaffen werden, um im Falle Stauungen und Überschwemmungen zu verhindern. Bei den Baumaßnahmen sollen vorhandene Abstürze größtenteils zurück gebaut und durch Kaskaden ersetzt werden, um auch eine Fischwanderung zu ermöglichen. Zusätzliche Uferwände sollen nicht entstehen, was unter anderem für das Ortsbild wichtig sei. Auch der landschaftsprägende Baumbestand soll weitmöglichst erhalten bleiben. Dass das etwa auf dem Jäger-Grundstück, auf dem Bäume direkt über die Ufersicherung wachsen, nicht möglich sei, erklärte Haas. Es seien jedoch Ersatzpflanzungen an anderer Stelle vorgesehen. Bürgerinnen und Bürger forderten die Vertreter von Wasserwirtschaftsamt und Ingenieurbüro auf, mögliche Plätze dafür und auch für die Platzierung von Nistkästen während der Baumaßnahme zu melden.

Uferbefestigung in Herrsching soll naturnah umgesetzt werden

Leona Zingraff vom Ingenieurbüro Kokai stellte die auf Gemeindegrund geplanten Baumaßnahmen vor, die anschließend vom Gemeinderat meist einstimmig festgelegt wurden. Sie sollen „möglichst naturnah“ ausgeführt werden, Gewässerökologie, Zugänglichkeit und Sozialfunktion Rechnung tragen. Demnach werden meist große Wasserbausteine auf grobkörnigen Steinen (Schroppen) verbaut, um das Ufer zu sichern. Aus Platzgründen und bei steileren Böschungen sind Betonwände und Vorsatzschalen geplant. Eine Tieferlegung des Gerinnes ist bei beengten Platzverhältnissen aus hydraulischen Gründen nötig, etwa an der Brücke an der Steindlgasse.

+ Die marode Uferbebauung des Kienbachs in Herrsching wird auf einer Länge von eineinhalb Kilometern saniert. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Im Oberlauf (südlicher Kienbach) soll ein Schwemmholzrückhalt geschaffen werden. Eine Brücke soll in der Steindlgasse und eine in der Kientalstraße (Richtung Andechs) erneuert werden. Eine weitere in der Kientalstraße (Kurve Richtung Ammersee) soll lediglich ausgebessert werden. Eine Krebssperre in Form eines Wasserabsturzes ist auf Höhe der Mühlbachstraße vorgesehen, damit die Krebspest des Kamperkrebses aus dem Ammersee nicht auf den im Kienbach nachgewiesenen Edelkrebs übertragen werde.

Am 18. April wird es noch eine Informationsveranstaltung für Anlieger und Interessierte geben, bevor die Vorplanung abgeschlossen und mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den dringlichsten Bauabschnitt begonnen wird. Aktuelle Informationen über das Bauvorhaben veröffentlicht das Wasserwirtschaftsamt online unter www.wwa-wm.bayern.de.