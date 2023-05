Kinder aus Traubing bestehen den Fahrrad-Führerschein

Polizei Gauting schult Viertklässler einmal anders

Tutzing - Die Viertklässler der Grundschule Traubing haben den Fahrradführerschein bestanden. Auf dem Verkehrsübungsplatz der Grundschule Pöcking war dafür die Polizei Gauting im Einsatz.

Ihr Wissen für den Fahrradführerschein wurde den Viertklässlern während der theoretischen und praktischen Ausbildung in der Schule und auf dem Übungsplatz vermittelt. Auf Wunsch von Rektorin Michaela Walch entschloss sich die Gautinger Polizei zu einem neuen Weg bei der vorgesehenen praktischen Überprüfung des Fahrradführerscheins.

Polizisten begleiten Traubinger Kinder mit dem Fahrrad zum Maisinger See

Dieser neue Weg wurde in der Gestalt beschritten, dass der Jugendverkehrserzieher Polizeiobermeister Julian Kolein und Polizei-Dienstanfänger Tuncay Karaduman die Kinder von der Grundschule bis zum Maisinger See begleiteten, um ihnen das richtige Verhalten im realen Straßenverkehr sowie auf den Rad- und Wanderwegen exemplarisch zeigen zu können. Normalerweise findet diese Einweisung in den sogenannten Realverkehr in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Grundschulen statt.

Als Belohnung gibt es ein Eis für die Führerschein-Neulinge aus Traubing

Am See angekommen durften sich die 23 Führerschein-Neulinge bei einer Kugel Eis stärken, ehe es wieder zurückging. Nach etwa 13 Kilometern kam die Gruppe polizeilich gut abgesichert erschöpft aber glücklich wieder an der Grundschule in Traubing an. Nach dem Abschlussgespräch mit den Kindern konnte aus polizeilicher Sicht das erfreuliche Resümee gezogen werden, dass der gut zweistündige Ausflug ein voller Erfolg war. Denn die Kinder sind jetzt bestens darauf vorbereitet die nächsten Schritte mit dem Fahrrad im Straßenverkehr zukünftig alleine machen zu können. (kb)