Kinder begleiten das Christkind in Seefeld im Laternenschein zum Christkindlmarkt

Teilen

Beim Christkindlmarkt im Schloßhof in Seefeld bildet werden Besucher auf das Weihnachtsfest eingestimmt. © Gemeinde Seefeld

Seefeld – Die Ortsvereine der Gemeinde Seefeld laden dieses Jahr am ersten Adventswochenende, 25. bis 27. November, wieder zum Christkindlmarkt im Schloßhof von Schloss Seefeld ein. Ein musikalisches Rahmenprogramm rundet den Verlauf des Christkindlmarktes ab. Auch kulinarisch kommen die Besucher auf ihre Kosten.

Die Seefelder Ortsvereine bieten neben unterschiedlichen Glühweinsorten, herzhaften Schmalzbroten und Würstl auch Weihnachtsgebäck und andere selbstgemachte Leckereien. Zahlreiche liebevoll gebastelte Weihnacht- und Adventsdekorationen warten in Seefeld zudem auf die Besucherinnen und Besucher.



Grundschulkinder singen im Seefelder Schloßhof Weihnachtslieder

Am Freitag, 25. November ,eröffnet das Christkind um 17 Uhr feierlich den Seefelder Christkindlmarkt im Schlosshof. Zuvor sind alle Mädchen und Buben um 16.30 Uhr eingeladen, das Christkind und Bürgermeister Klaus Kögel in einem festlichen Laternenzug vom Alten Rathaus an der Hauptstraße 42 zum Christkindlmarkt im Schlosshof zu begleiten. Um 18 Uhr singen im romantischen Schloßhof dann die Kinder der Grundschule Seefeld.

Am Samstag, 26. November, um 15 Uhr und um 18 Uhr spielt die Jugend der Hechendorfer Blasmusik. Am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr, gibt die Seefelder Blaskapelle eine adventliche musikalische Begleitung zum stimmungsvollen Marktgeschehen.



Der Nikolaus kommt am Samstagnachmittag nach Seefeld

Gegen 17 Uhr öffnet der Nikolaus seinen Sack. Er hat bestimmt für alle Kinder eine kleine Überraschung dabei. Eine gute Gelegenheit, sich von der Seefelder Weihnachtsstimmung anstecken zu lassen und mit Familie oder Freunden ein paar schöne Stunden im Schloßhof zu verbringen.



Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt jeweils bis 20 Uhr, am Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr. Die Schlossgeschäfte sind jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Das Rahmenprogramm ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.seefeld.de veröffentlicht. (kb)