Kinder erkunden in Gauting Polizeifahrzeuge und gewinnen wertvolle Preise

Teilen

Der achtjährige Jonas (v.l.), der gleichaltrige Adrian und der fünfjährige Florian (neben seiner Mama) sind begeistert vom Besuch der Polizeiinspektion Gauting, wo sie ihre Preise abholen. Im Hintergrund ist Erster Polizeihauptkommissar Andreas Ruch zu sehen. © Polizei Gauting

Gauting - Beim Marktsonntag in Gauting lockte die Polizei die kleinen Besucher mit zahlreichen Attraktionen an. Am Infostand durften sie auf einem Polizeimotorrad und im modernsten Streifenwagen der Gautinger Dienststelle, einem BMW X3, Platz nehmen und an einem Preisrätsel teilnehmen. Nun werden die Gewinner in die Gautinger Inspektion eingeladen.

Unter 150 Teilnehmern wurden drei kleine Buben im Alter von fünf bis acht Jahren ausgelost und im Anschluss durften sie ihre Preise, die alle aus dem Themenfeld Fahrrad stammten, entgegennehmen. Dabei durften die drei Buben, von denen zwei aus Gauting und einer aus Andechs stammten noch einmal „Probe sitzen“ auf dem neuesten derzeit verfügbaren Polizeimotorrad der Bayerischen Polizei, einer BMW R 1200 RT.

Jonas aus Gauting erhält 100-Euro-Gutschein für ein Fahrradgeschäft

Den ersten Preis, einen Gutschein eines Fahrradfachgeschäfts im Wert von 100 Euro gewann dabei der achtjährige Jonas aus Gauting. Über den zweiten Preis, ein hochwertiges Fahrradschloss im Wert von 80 Euro durfte sich der achtjährige Adrian aus Andechs freuen., der extra zur Preisübergabe mit seiner Mama aus dem Wallfahrtsort ins Würmtal gekommen war.

Florian aus Gauting erhält stylische Fahrradbeleuchtung

Der Gewinner des dritten Preises, der fünfjährige Florian aus Gauting, durfte eine stylische Fahrradbeleuchtung für Vorder-und Rücklicht entgegennehmen, wobei es der Zufall wollte, dass er wie der Gewinner des 1. Preises in der Schrimfstraße zu Hause ist. (kb)