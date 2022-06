Kinder gehen in Starnberg auf Foto-Safari und folgen der Atelierskatze

In den Pfingstferien bietet das Museum Starnberger See eine Foto-Safari für Schülerinnen und Schüler an. © Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn/Symbolfoto

Starnberg - Das Museum Starnberger See in Starnberg bietet Kindern in den Ferien viel Abwechslung. Am Dienstag findet ein Foto-Workshop statt und am Donnerstag lernen die Kinder eine Starnberger Heilige kennen.

Beim Foto-Workshop am Dienstag, 14. Juni, 15 bis 16.30 Uhr sehen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab acht Jahren die neue Sonderausstellung „Ein fotografisches Gedächtnis. Bilder aus dem Nachlass der Starnberger Fotografen-Familie Wörsching“ an. Sie betrachten die Abbildungen, auf denen Menschen aus Starnberg und Orte um Starnberg zu sehen sind und erkennen Bildmotive, erfahren, wie die Fotografien aufgenommen wurden und erkunden das Leben in Starnberg vor 100 Jahren. Danach schnappen sie sich die eigene Kamera und gehen auf Foto-Safari auf dem Museumsgelände und in Starnberg. Was hat sich verändert im Starnberger Stadtbild? Was ist im Vergleich zu den Bildern der Ausstellung gleichgeblieben?

Foto-Safari in Starnberg

Für die Teilnahme bitte einen Fotoapparat oder ein Handy mit Fotokamera mitbringen. Bitte außerdem Brotzeit und wettertaugliche Kleidung mitnehmen.

Das Geheimnis der unbekannten Heiligen

Auf Entdeckertour zur Starnberger Heilige gehen Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag, 16. Juni, 11 bis 12.30 Uhr. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Atelierskatze Dorothea Günther beobachtet, wie eine sonderbare, geisterhafte Unbekannte in das Atelier ihres Künstlers Ignaz Günther kommt. Zusammen mit den jungen Entdeckerinnen und Entdeckern untersucht sie das Geheimnis hinter der Unbekannten. Sie interessiert die mysteriöse Heilige, die jeden Tag detailliertere Züge annimmt. Die Kinder finden heraus, wer sie ist.

Anmeldung jeweils per E-Mail an info@museum-starnberger-see.de oder telefonisch unter 08151/4477570. Im Museum gilt FFP2-Maskenpflicht. Kosten: je Teilnahme fünf Euro. (kb)