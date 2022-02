Kinder in Starnberg backen, basteln und besuchen Gut Aiderbichl

Ein Besuch auf Gut Aiderbichl steht für die Kinder und Jugendlichen aus Starnberg im Mai an. © Gut Aiderbichl

Starnberg - Ab sofort wird in Starnberg für Kinder von sechs bis zwölf Jahren wieder ein buntes Freizeitprogramm geboten. Eine Anmeldung zum sogenannten KidSTArDay ist bereits möglich. Das Angebot findet jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 14 bis 17.30 Uhr statt. Was die Mädchen und Buben erwartet.

Das Team im Jugendtreff Nepomuk Starnberg hat bereits ein vielseitiges Programm für die kleineren Besucherinnen und Besucher geplant. Am 15. Februar startet das Programm mit einem Sporttag im Nepomuk. Sportliche Spiele, Parcourslaufen und vieles mehr erwartet die Kleinen - mit ausreichend Pausen mit gesunden Snacks und Getränken zum Auftanken. Am 8. März dreht sich alles um die Kugel: Lass die Kugel rollen! Der Jugendtreff Nepomuk macht einen Ausflug zum Bowlen.

Bowling, Parcours und eine Aktionswoche „Plastikfrei“

Am 22. März entsendet das Nepomuk bunte Frühjahrsgrüße: Gemeinsam wird gemalt, gebastelt und geklebt, die entstandenen Kunstwerke sollen Starnberg verschönern und Spaziergängerinnen und Spaziergängern eine Freude machen. Lecker, Schmecker, Süßes selbst gemacht! Am 3. Mai verwandelt sich der Jugendtreff in eine Konditorei und allerhand Süßes wird gemeinsam zubereitet. Und natürlich darf genascht werden! Bei einem Ausflug nach Gut Aiderbichl am 17. Mai zeigt sich ein Herz für Tiere.

Ausflug zur Starnberger Wasserwacht

1,2,3 – Plastikfrei! Bei der Aktionswoche Plastikfrei ist auch das Jugendzentrum mit dabei! Am 31. Mai dreht sich alles ums Recyceln, umweltschonendes Einkaufen und Verhalten – aber natürlich ganz spielerisch! Plitsch, Platsch, Nass: Bei einem Ausflug zur Starnberger Wasserwacht informiert die Wasserwacht nicht nur über ihre Aufgaben, ein bisschen nass darf es am 21. Juni auch werden: Nämlich beim Fahren über den Starnberger See! Am 5. Juli heißt es neuer Glanz und Farbenspiel: Wir batiken! Dazu bitte sowohl alte Kleidung mitbringen, die verschönert werden kann, als auch in Kleidung kommen, die dreckig werden darf.

KidSTArday mit geltenden Pandemiemaßnahmen

Alle Angebote finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Pandemiemaßnahmen statt. Natürlich kann es aufgrund dessen zu kurzfristigen Änderungen kommen. Anmeldungen für den KidSTArday nimmt der Jugendtreff telefonisch unter Telefon 08151/16766 oder via E-Mail unter info@nepomuk-starnberg.de entgegen. Alle Aktionen und Informationen befinden sich auch auf der Homepage des Jugendtreffs (www.nepomuk-starnberg.de).