Kinder können in Krailling mit Baumbildern echte Obstbäume gewinnen

Kinder, die ein Baumbild malen und es in Krailling abgeben, nehmen an einer Verlosung teil. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Krailling - Zum Tag des Baumes hat sich die Gemeinde Krailling eine ganz besondere Aktion für Kinder ausgedacht. „Ran an die Stifte ... zeigt her eure Baumbilder“ lautet der Aufruf, sich am Malwettbewerb zu beteiligen. Die Bilder werden ausgestellt und es gibt Preise.

Die Gemeinde Krailling und die Gemeindebibliothek Krailling veranstalten zum Tag des Baumes am 25. April einen Malwettbewerb. Alle Kinder sind aufgerufen, ihre schönsten Baumbilder in der Bibliothek abzugeben. Unter allen Teilnehmern werden insgesamt zehn Obstbäume oder heimische Sträucher verlost. Außerdem erhält jeder Teilnehmer einen extra Stempel in sein Polli-Sammelheft.

Baumbilder bis 23. April in Krailling abgeben

Abgabetermin der Bilder für den Malwettbewerb in Krailling ist Samstag, 23. April, in der Bibliothek. Die Gewinner werden am 25. April ermittelt und anschließend bekannt gegeben. Alle Bilder werden ab 26. April in einer Ausstellung in den Räumen der Bibliothek zu sehen sein. Umweltreferentin Dr. Verena Texier-Ast der Gemeinde sowie Bibliotheksleiterin Diana Widmann freuen sich auf viele Teilnehmer.