Kinder lernen in Wörthsee spielerisch Gartenvögel kennen

Teilen

Heimische Vögel wie diese Blaumeise lernen Kinder mit ihren Eltern kennen bei einer Aktion der LBV-Kreisgruppe Starnberg in Wörthsee. © Andreas Giessler/LBV-Bildarchiv

Wörthsee – Welcher Vogel hat einen blauen Kopf? Welcher Vogel schläft im Fliegen? Was fressen sie am liebsten? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Familienaktion der Kreisgruppe Starnberg im Landesbund für Vogel- und Naturschutz lernen spielerisch, wie sie zwölf unserer häufigsten Gartenvögel anhand typischer Artenmerkmale erkennen können.

Am Ende erhalten sie wertvolle Tipps zur Gestaltung eines vogelfreundlichen Gartens und bauen einen Nistkasten für den eigenen Garten (pro Bausatz elf Euro).

Jetzt anmelden für LBV-Vogelerkundung in Wörthsee

Wann: am Samstag, 6. Mai, um 14 Uhr bis 15.30 Uhr in Wörthsee am LBV-Umweltgarten. Den Treffpunkt gibt es bei der Anmeldung unter: umweltbildung.starnberg@lbv.de. Kosten: zwölf Euro pro Familie (zehn Euro für LBV-Mitglieder). (kb)