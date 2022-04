Kinder pflanzen in Inning Jungbäume für ein besseres Klima

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Inning pflanzen Elsbeeren-Setzlinge in den Wald. © Stadtwerke Fürstenfeldbruck

Inning - Mitmachen statt nur zuschauen – nach diesem Motto pflanzte jeder der 40 Schülerinnen und Schüler von der Grundschule Inning am Ammersee einen Jungbaum, um aktiv beim örtlichen Klima- und Umweltschutz mitzuwirken.

Schirmherr und Organisator dieser Pflanzaktion in einem Waldgebiet unweit von Inning ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF).

Eine neue Heimat für die Elsbeeren-Setzlinge

„Wir freuen uns hier mithelfen zu dürfen und den jungen Elsbeeren-Setzlingen eine neue Heimat zu geben“, betont Anja Wagatha, Konrektorin der Grundschule. „Für die Kinder ist es etwas Besonderes und alle waren mit viel Energie sowie Begeisterung dabei. Im Namen der Beteiligten möchte ich mich bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck bedanken, die uns die Elsbeeren-Pflanzen zur Verfügung stellten.“

Ein Gefühl für die Umwelt, das Klima und den Wald bekommen

Judith Clever, Projektmanagerin beim AELF ergänzt: „Für uns ist es wichtig, jungen Menschen ein Gefühl für die Umwelt, das Klima und den Wald zu vermitteln. Mit unserer Pflanzaktion leisten wir einen wertvollen pädagogischen Beitrag, der gut bei Kindern, Lehrern und Eltern ankommt.“

Stadtwerke Fürstenfeldbruck engagieren sich für Wiederansiedlung heimischer Pflanzen

Seit vielen Jahren engagieren sich die Stadtwerke Fürstenfeldbruck für die Aufforstung der regionalen Wälder und die Wiederansiedlung heimischer Gewächse. Denn das Thema Umwelt- und Klimaschutz hat seit jeher einen großen Stellenwert für das lokale Unternehmen. So sponserte der Versorger, in Kooperation mit dem AELF, annähernd 4.000 Setzlinge für verschiedene Aktionen in den regionalen Wäldern. Insbesondere Baumarten, die in der Region von Natur aus heimisch, aber bisher eher selten sind, stehen dabei im Fokus. Zu diesen zählt die Elsbeere, die sich ausgezeichnet als Mischbaumart im Zukunftswald eignet.

Die Elsbeere verträgt Hitze und Trockenheit

„Unsere besondere Aufmerksamkeit erfährt die Elsbeere, die als stark bedrohte heimische Baumart eine Renaissance erlebt“, erklärt Gero Brehm, Abteilungsleiter Forsten bei der AELF, die Auswahl. „Sie stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden, bevorzugt licht- und wärmereiche Orte und verträgt Trockenheit sowie Hitze im Sommer besser als andere Bäume. Allein die Baumkrone benötigt ausreichend Platz, damit sie genügend Licht bekommt. Im Mai locken die Blüten zahlreiche Insekten an. Im Herbst verfärbt sich das Laub gelb und orange.“

Die Erzeugung von klimafreundlichem Strom aus Wasserkraft durch die Stadtwerke reicht über 100 Jahre zurück. Zugleich wird die konsequente Umsetzung der Energiewende vor Ort durch den Bau von Fotovoltaikanlagen auf Privat- sowie Gewerbegebäuden und Freiflächen vorangetrieben. Darüber hinaus erhalten alle Stadtwerke-Kunden 100 Prozent Ökostrom, der in Wasserkraftanlagen im Alpenraum erzeugt wird.

Fichten sind anfällig gegenüber Schädlingen und Wind

Im Jahr 2017 wurde das langfristig angelegte Gemeinschaftsprojekt der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck und Starnberg, Waldbesitzern sowie den Stadtwerken Fürstenfeldbruck ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass die vorherrschenden reinen Fichtenbestände sehr anfällig gegenüber Schädlingen wie Borkenkäfern und Wind sind. Langfristig sollen die bestehenden Bestände mit stabilen Mischbaumarten angereichert werden. Bei Pflanzaktionen haben Bürger/-innen die Gelegenheit, Einblick in das Thema zu erhalten und gleichzeitig einen eigenen Beitrag für den Umweltschutz in der Region zu leisten. Insgesamt wurden bereits mehr als 4.000 Setzlinge bei den Aufforstungsaktionen gepflanzt.