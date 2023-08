Kinder schnuppern bei den Schützen in Tutzing

Teilen

Bei den Altschützen in Tutzing lernen Mädchen und Buben die Regeln des Schießsports und dürfen selber Hand anlegen. © Altschützen Tutzing

Tutzing - Großen Spaß hatten Kinder ab zwölf Jahren bei einem ersten Ferienschnupperkurs der Altschützen Tutzing. Bei einem weiteren Kurs sind noch Plätze frei.

Bei einem ersten Schnupperkurs „Luftgewehr und Luftpistole“ am Schießstand in der Würmseehalle bekamen die Teilnehmenden eine fundierte Einweisung in den Schießsport und konnten sich unter fachkundiger Begleitung mit den Waffen vertraut machen. Ziel war es, den Kursteilnehmen die grundlegenden Bedingungen für den sicheren Umgang mit den Sportwaffen Luftgewehr und Luftpistole nach den gültigen Regeln der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes zu zeigen und die Funktions- und Wirkungsweise der Sportgeräte in Grundzügen verständlich zu machen, damit etwa Anschlag, Zielen und Schussabgabe unter Anleitung sicher auszuführen sind.

Erster Kontakt mit einer Sportwaffe

Der 2. Schützenmeister der Altschützen, Wolf Böhnl, begrüßte die zwölfjährigen Schüler und wünschte allen viel Spaß beim Schießen. Die praktische Ausbildung führte der Jugendleiter, Josef Riedl, durch. Getränke und Leckereien stellte der Verein bereit. Für die meisten Teilnehmenden war es der erste Kontakt mit den Sportwaffen. Bei den Wertungsübungen gab es dennoch überraschend gute Ergebnisse, teilt der Verein mit. Zum Abschluss bekam jeder eine Urkunde zur Teilnahmebestätigung und eine kleine Überraschung.

Es gibt noch einen Schnupperkurs bei den Altschützen in Tutzing

Der zweite Schnupperkurs findet am Samstag, 2. September, ab 14 Uhr statt. Teilnehmermeldungen sind noch bis zum 29. August im Onlineportal der Gemeinde Tutzing möglich: https://www.unser-ferienprogramm.de/tutzing/veranstaltung. (kb)