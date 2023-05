Kinder spielen sich am Muttertag in Starnberg in die Herzen der Konzertbesucher

Teilen

Die Vorbereitungen des Orchesters der Musikschule Starnberg laufen auf Hochtouren für das Muttertagskonzert in der Schlossberghalle. © Musikschule Starnberg

Starnberg - Das traditionelle Muttertagskonzert der Musikschule Starnberg findet in diesem Jahr wieder im gewohnt festlichen Rahmen in der frisch renovierten Schlossberghalle statt. 91 Personen musizieren am Sonntag, 14. Mai, in verschiedenen Besetzungen.

Das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Anne Krafft gibt weltberühmte Werke von Händel und Beethoven zum Besten, doch auch der Streichernachwuchs der Froschkönige und Flitze-bögen (Leitung: Katharina Schuller) stellt mit beschwingten Rags und Tänzen sein Können unter Beweis. Liebhaber von Blasmusik kommen bei den Ensembles Hornissimo, Mia san VIER!, Meister der Renaissance und GreenSTArs (alle unter der Leitung von Patrick Berg) auf ihre Kosten, die von Orlando di Lasso bis zu den Beatles einen rasanten Trip durch 500 Jahre Musikkultur unternehmen. Abgerundet wird das Programm vom Celloquartett (Leitung: Anderson Fiorelli) und dem Four Stroke Roll Percussion Quartet (Leitung und Komposition: Leander Kaiser).

Zur Begrüßung in der Schlossberghalle Starnberg gibt es ein Gläschen Prosecco

Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn begrüßt die Elternvertretung die Besucherinnen und Besucher mit einem Gläschen Prosecco. Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (kb)

Auch die Flitzebögen werden die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer öffnen beim Muttertagskonzert der Musikschule Starnberg. © Musikschule Starnberg