Kinder suchen im Museum Starnberger See Ostereier und gehen auf Zeitreise

Das Museum Starnberger See bietet Kindern Abwechslung in den Ferien. Auch eine Ostereiersuche wird angeboten. © McPHOTO/A. Pulwey / imago images/Symbolfoto

Starnberg - In den Osterferien bietet das Museumsteam ein buntes Programm für Kinder im Museum Starnberger See in Starnberg. Was machen Pinguine im Museum, ist die Frage bei einer Führung. Zudem begeben sich die Kinder auf Zeitreise, suchen Ostereier und gestalten eine Osterkerze.

Was machen Pinguine im Museum? Das ist die Frage bei der Führung „Die Pinguine retten die Welt“ am Dienstag, 12. April, 10 bis 11.30 Uhr. Warum in Starnberg? Retten sie wirklich die Welt? Wovor retten sie die Welt? Gemeinsam mit Kunstvermittelnden des Museums erkunden Kinder die Ausstellung und diskutieren über das, was sie sehen. Sie sprechen über das Verhältnis von Menschen und Tieren und darüber, wie sich unser aller Lebensraum verändert und warum. Inspiriert von der Ausstellung schaffen die Kinder selbst kleine Kunstwerke, die sie entweder mitnehmen oder in die Ausstellung integrieren können. Geeignet ist die Führung für Kinder ab fünf Jahren. Maximal zehn Teilnehmende pro Führung sind möglich.

Kinder basteln eine Osterkerze

Warum feiern wir eigentlich Ostern? Und warum gibt es so viele Osterfeiertage? Wer ist der Osterhase und warum versteckt er Eier? Diesen Fragen gehen Kinder ab fünf Jahren gemeinsam mit Kulturvermittelnden am Mittwoch, 13. April, 11 bis 12 Uhr auf die Spur, während gemeinsam eine Osterkerze gebastelt wird.



Ostereier suchen im Museum Starnberger See

Der Osterhase war im Museum Starnberger See und hat im Museumsgarten einige Eier versteckt – findet Ihr alle? Gemeinsam können die Kinder am Freitag, 15. April, 10 bis 11 Uhr im Museum nach Ostereiern suchen und dabei Spannendes zu den Ausstellungsstücken erfahren. Im Anschluss werden die Kinder ihren eigenen Osterhasen basteln. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren.

Zeitdetektive im Museum in Starnberg

Auf einer Zeitreise werden die Kinder am Dienstag, 19. April, 10 bis 11 Uhr zu Detektiven. Mit Lupe und Taschenlampe ausgestattet, erforschen sie gemeinsam mit einem Kulturvermittelnden die Rätsel und Geheimnisse des Lochmannhauses. Dieses Angebot ist geeignet für Kinder ab acht Jahren.