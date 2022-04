Kinder und Jugendliche in Wörthsee machen Kunst

Für Kinder und Jugendliche, auch aus der Ukraine, gibt es in Wörthsee einen Kunstaktionstag. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Wörthsee - Die Gemeinde Wörthsee veranstaltet gemeinsam mit Kreativen am Ort am Samstag, 30. April, einen Kunstaktionstag für Kinder und Jugendliche. Was geboten ist.

„Die Kinder und Jugendlichen haben unter der Pandemie am meisten gelitten, vor allem die gemeinsame Kreativität ist zu kurz gekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde, die nun mit kreativen Mitstreitern ein Zeichen setzen will. Einen ganzen Nachmittag lang haben die Kids die Möglichkeit, unter Anleitung an unterschiedlichen Stationen nach Herzenslust zu werkeln, zu malen, sprayen, hämmern und kleben.

Kinderkünstlerstudio, Skulpturenweg und Kunstfreunde

Neben dem Kinderkünstlerstudio Kiks, dem Skulpturenweg Wörthsee und den Kunstfreunden Wörthsee beteiligen sich auch Jugendliche an dem Event, um ihre Graffiti- und Stencil-Kunst zu vermitteln. Es wird ein großes Gemeinschaftsprojekt aus Holz geben, an dem alle mitmachen können. Die Fertigung der Holz-Bestandteile wird bereits von einer ortsansässigen Schreinerei unterstützt.

Auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind eingeladen

Die Teilnahme an der Veranstaltung soll für alle Kinder und Jugendliche möglich sein, das Materialgeld beträgt lediglich fünf Euro. Auch die ukrainischen Gäste sollen sich angesprochen fühlen, denn wie bei der Musik gibt es auch bei Kunst eigentlich keine Sprachbarrieren.

Spenden erwünscht

Da die Materialien (Farben, Leinwände, Baumwolltaschen, Pinsel) recht kostspielig sind und das Kulturbudget der Gemeinde die Kosten nicht ganz abdecken kann, ist die Initiative auf Spenden angewiesen. Über eine finanzielle Unterstützung zugunsten der Kinder- und Jugendkreativität am Ort würde sich der Kunstaktionstag sehr freuen. Alle Sponsoren werden – falls sie dies wünschen – bekanntgegeben und erhalten an dem Tag auch ein originales Kunstwerk der Kids. Die Möglichkeit. Nähere Informationen gibt es bei Juliane Seeliger-von Gemmingen, Kulturbüro der Gemeinde Wörthsee unter kultur@woerthsee.de.