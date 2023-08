Kinderklinik in Starnberg hat endlich zentrale Monitoranlage

Von: Oliver Puls

Haben sich von Professor Thomas Lang (2.v.l.) die neue zentrale Monitoranlage in der Starnberger Kinderklinik erklären lassen: (v.l.) Landrat Stefan Frey, Altlandrat und Vorsitzender des Klinikfreundeskreis Karl Roth, Klinikchef Dr. Thomas Weiler, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (sitzend) und Wernher Weigert vom Freundes Klinikfreundeskreis. © Puls

Starnberg - Die Starnberger Kinderklinik hat endlich ihre zentrale Monitoranlage im Schwerstern- und Ärztezimmer bekommen. Diese Monitoranlage beobachtet alle 28 Betten der kleinen Patientinnen und Patienten, was bis vor ein paar Wochen nicht möglich war. Und möglich gemacht hat das federführend der Freundeskreis des Klinikums Starnberg. Im Beisein von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek stellte Professor Thomas Lang, der Chefarzt der Kinderklinik, die Anlage einer größeren Runde vor.

Im Dezember vergangenen Jahres setzten Professor Lang, Pflegeleitung Petra Schwaiger und Krankenhaus-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler unter der starken Belastung der hohen RSV-Virus-Erkrankung von Kleinkindern eine Hilferuf ab. Hintergrund: die hohe pflegerische Belastung durch die Einzelüberwachung der vielen kleinen Patienten und Patientinnen. Petra Schwaiger beschrieb damals das Prozedere beim Betreten eines Krankenzimmers: Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr der Kleinkinder durften sie nur vollkommen steril, also mit entsprechenden Schutzkitteln, Masken und Kopfbedeckung die Zimmer betreten. Meist ging es um keinen Notfall, sondern lediglich um ein vom Finger abgestreiftes elektronisches Messgerät, einem Klipp, etwa zur Sauerstoffüberwachung. Danach musste man sich wieder komplett umziehen. Ein zentraler Monitor mit entsprechenden Monitoren an Krankenbetten würden für eine deutliche Entlastung von Pflegerinnen und Ärzten sorgen. Nur das Geld dafür fehlte.

„Ein Projekt, das aus der Not entstanden ist“

Schnell holte man den Freundeskreis des Klinikums Starnberg um den Vorsitzenden und Altlandrat Karl Roth und Wernher Weigert mit ins Boot. Sie und der komplette Freundeskreis rührten nach Kräften die Werbetrommel für „ein Projekt, das aus der Not entstanden ist“, wie es Klinikchef Dr. Thomas Weiler bei dem Vorstellungstermin am heutigen Donnerstagnachmittag betonte. Bis Weihnachten ‘22 waren 75.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die Hälfte, was eine derartige Anlage kostet. Am Ende waren es in diesem Frühjahr 133.000 Euro von insgesamt 240 Spendern und Spenderinnen, die auf das Konto des Freundeskreises eingegangenen waren. Den Rest legte der Freundkreis noch drauf, neben den zwei zentralen Monitoren im Schwestern- und Ärztezimmer in der Kinderklinik konnten noch 17 Einzelmonitore für die Krankenbetten auf Station angeschafft werden. Mit 46.000 aus dem Haus von Gesundheitsminister Klaus Holetschek kommen aktuell noch weitere Einzelmonitore dazu.

Alles auf einen Blick

Mit der zentralen Monitoranlage können Pflegekräfte und Ärzteschaft jetzt bei einer Alarmierung sehen, ob es sich um einen akuten Notfall handelt, oder eben „nur“ um einen abgestreiften Klipp. „Im vergangenen Herbst habe ich Angst bekommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Versorgung leisten zu können“, beschrieb Professor Land die damalige Situation. „Ich gehe deutlich entspannter in diesen Herbst“, fügte er hinzu. Und auch die Pflegeleitung sieht in dieser Anschaffung eine große Entlastung für ihr Team. „Ich glaube an den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ich wurde nicht enttäuscht“, so Schwaiger, die nicht nur auf die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung verwies, sondern auch auf die Bereitschaft des Teams, Überstunden zu leisten. Und Minister Holetschek verwies auf den Fördertopf von fünf Millionen Euro ausschließlich für die 44 Kinderkliniken in Bayern. „Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen“, versprach er nicht nur Chefarzt, Krankenhaus-Geschäftsführer und Landrat Stefan Frey. Auf der Station überreichte er Petra Schwaiger stellvertretend für alle Pflegekräfte der Starnberger Kinderklinik die Barbara-Stamm-Medaille als Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit. Die ehemalige Landtagspräsidentin war die Pflege stets ein großes Anliegen.