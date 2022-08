Kino im Pfarrstadel Weßling in Erinnerung an deutschen Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen

Teilen

Unter freiem Himmel wird am Donnerstag der Film „Die Konsequenz“ von Wolfgang Petersen gezeigt. (Symbolfoto) © Britta Pedersen / dpa

Weßling - Eine Sonderveranstaltung widmen der Verein „Unser Dorf“ und „Phoenix“ in Weßling dem deutschen Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen. Am Donnerstag wird bei einem Open Air am Pfarrstadel sein Film „Die Konsequenz“ gezeigt.

Der erfolgreichste deutsche Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen ist am 12. August überraschend gestorben. Zu seinen Werken zählen unter anderem die großen Filmklassiker „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“. Der einzige Arthouse-Film, den er in seiner Karriere gedreht hat, „Die Konsequenz“, eine deutsche Produktion aus dem Jahr 1977, wird nun In Memoriam an Wolfgang Petersen von Wolf Gaudlitz (Cinemamobile 2 „Phoenix“) in Kooperation mit „Kino Pfarrstadel“ am Donnerstag, 25. August, 21 Uhr unter freiem Himmel vor dem Pfarrstadel Weßling gezeigt

Produzent von „Die Konsequenz“ ist Bernd Eichinger

Der Kinofilm unter der Regie von Wolfgang Petersen wurde von Bernd Eichinger produziert. Es handelte sich um einen Film, der die Gemüter erregte. Er handelt vom homosexuellen Schauspieler Martin Kurath, der wegen einer Beziehung mit einem Jugendlichen im Gefängnis sitzt. Der Film erhielt viele Preise, den Adolf-Grimme-Preis, den Kritiker-Preis, Prädikat „wertvoll“ - und der Bayerische Rundfunk beschließt, genau diesen Film nicht zu senden.

Verfilmung des autobiografischen Buchs des Schweizer Schauspielers Alexander Ziegler

Im Jahr 1977 verfilmt der spätere Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen das autobiografische Buch des Schweizer Schauspielers Alexander Ziegler „Die Konsequenz“. Dabei handelt es sich um einen Schwarz-Weiß-Film mit großer Besetzung - Jürgen Prochnow, Hans-Michael Rehberg, Ernst Hannawald und Martin Semmelrogge sind darunter. Wolf Gaudlitz, der auch als Schauspieler mitwirkte, hat die Aufführungsrechte erworben. Er zeigt den Film mittels Cinemamobile/Wüstenkino II - namens „Phoenix“ in Zusammenarbeit mit „Unser Dorf“. der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (kb)

„Die Konsequenz“, ein Film von Star-Regisseur Wolfgang Petersen, wird in Weßling gezeigt. © Unser Dorf/Phönix