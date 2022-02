Kino und Gespräch: So helfen Sea-Eye und Tutzing im Mittelmeer

Tausende Menschen sind bereits auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken. In Gauting berichten Helfer und eine Regisseurin über die lebensgefährliche Aktion. © Hermine Poschmann/dpa/Symbolbild

Gauting - Wer aus erster Hand wissen möchte, was sich abspielt, wenn Menschen die lebensgefährliche Flucht über Libyen auf sich nehmen, um nach Europa zu gelangen, kann sich am Mittwoch, 16. Februar, im Breitwand-Kino in Gauting informiert. Nach einem Filmvortrag beantworten Helfer und Regisseurin Martina Chamrad Fragen.

Das Breitband-Kino zeigt den Film “Route 4”, der die lebensgefährliche Flucht beschreibt. Das Film-Team von Boxfish Films begleitete dafür Sea-Eye auf vier Missionen mit dem Rettungsschiff Alan Kurdi. Doch der Film geht weit über das Geschehen im Mittelmeer hinaus und beschreibt die gefährlichen Wege, die Menschen durch verschiedene afrikanische Länder nehmen müssen.

Mitglieder der Münchener Sea-Eye-Gruppe und Regisseurin beantworten Fragen

Doch damit nicht genug. Es sind auch Ansprechpartner vor Ort, die nach der Filmvorführung Fragen beantworten. Mitgliedern der Münchner Sea-Eye Gruppe und die Regisseurin Martina Chamrad haben ihr Kommen zugesagt. Zudem berichtet der Ökumenische Helferkreis Tutzing über seine Spendenkampagne „Tutzing hilft im Mittelmeer“, um die Not der Flüchtlinge im Mittelmeerraum zu lindern – und über die Aktion „Sicherer Hafen Tutzing“.

Der Filmvortrag beginnt um 19.30 Uhr. Das Agenda 21-Filmgespräch findet im Anschluss statt.