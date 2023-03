KiTa Streik: Auch BRK Starnberg unterstützt Forderungen

Von: Alma Bucher

Geschlossene Kitas: Am Mittwoch streikte die Gewerkschaft Verdi vor allem in sozialen Einrichtungen. © Jan Woitas/dpa/Archiv

Landkreis - Am Mittwoch streikten viele Mitarbeitende von Kindertageseinrichtungen, die dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst unterliegen. Die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (ver.di) hat zu diesem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, der sich an die Arbeitgeber nicht nur bezüglich der Tarifverhandlungen wendet. Es geht auch um die Personalnot, die in den Einrichtungen besteht. Dieser soll mit geänderten Rahmenbedingungen in KiTas entgegengewirkt werden. Zudem müssen die Berufe attraktiver gestaltet und mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Auch der Wert der Pädagogik in den KiTas soll stärker anerkannt werden, da eben nicht jeder einfach so in einer KiTa arbeiten könne.

Die Kindertageseinrichtungen anderer Träger waren vom Warnstreik nicht betroffen. So nahmen auch die Mitarbeitenden des BRK Starnberg nicht am Streik teil. Dennoch möchte das BRK Starnberg seine Unterstützung der Forderungen unterstreichen und dabei an seine bisherigen Aussagen zum Thema Personalnot und Finanzierung der Kindertagesbetreuung erinnern. Denn die Herausforderungen wie Personalnot und fehlende Wertschätzung für die Pädagogik und Berufe betreffen nicht nur die kommunalen Kitas. Es braucht Veränderungen für alle Mitarbeitenden, Interessenten an dem Berufsfeld und für die Finanzen der Kindertageseinrichtungen - unabhängig vom Träger!

Es wurde um freiwillige Zuschüsse in den Kommunen gebeten

Auch das BRK Starnberg steht als Träger von 25 Kindertageseinrichtungen vor denselben Herausforderungen. Erst kürzlich mussten die Beiträge in den KiTas massiv erhöht werden, da die kindbezogene Förderung mit 2,45 Prozent gegenüber 10 Prozent Inflation nicht ansatzweise ausreichend steigt und zudem nach wie vor die Miet- und Nebenkosten keine Bestandteile der Förderung nach dem BayKiBiG sind. Hierzu hat das Rote Kreuz bereits auf Landesebene Alarm geschlagen und den Freistaat Bayern um Nachbesserung gebeten. Auch um freiwillige Zuschüsse der Kommunen wurde gebeten, da das BRK Starnberg ja in deren Auftrag Kinderbetreuung ausführt. Da aber bisher von staatlicher Seite keine andere Perspektive in der Finanzproblematik aufgezeigt wurde und die meisten Kommunen wegen eigener knapper Kassen keine freiwilligen Zuschüsse zu etwaigen Defiziten der KiTa-Träger geben können, mussten die Beiträge erhöht werden. Leittragende dieser Problematik sind also nun primär die Eltern!

Quereinsteiger werden deutlich schneller vorbereitet als der klassische Ausbildungsweg

Auch im Hinblick auf die Personalnot in Kindertageseinrichtungen wurde das BRK Starnberg im Rahmen seiner Möglichkeiten bereits aktiv. Die neu gegründete Henry-Dunant-Akademie hat das Multiplikatoren-Programm des Freistaats genutzt und ein Bildungsangebot entwickelt, das QuereinsteigerInnen deutlich schneller als die klassischen Ausbildungswege auf eine Tätigkeit in Kindertageeinrichtungen vorbereitet. Da der erste Kurs im Frühjahr 2023 sowie ein zweiter im Herbst starten sollen, wird das BRK Starnberg in Kürze eine Bedarfsanalyse bei den Kommunen und anderen Trägern im Landkreis Starnberg sowie bei anderen BRK-Verbänden durchführen. Des Weiteren soll das entwickelte Programm erweitert und bei anderen Bildungsträgern verbreitet werden: Denn, nur gemeinsam kann effektiv gegen die Personalnot vorgegangen werden.