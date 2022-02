Erstmals wird das Repair-Café im Seehäusl am 26. März geöffnet

Klappt es jetzt doch mit dem Repair-Café im Seehäusl in Weßling?

Von: Petra Straub

Katrin Birner (von links), Agnes Reuter und Andrea Schabel freuen sich auf die Eröffnung des Weßlinger Repair-Cafés. © Nachbarschaftshilfe

Weßling – Bereits vor acht Jahren wollte Weßlings Nachbarschaftshilfe ein Repair-Café ins Leben rufen. Damals scheiterte das Projekt an den Freiwilligen. Nun engagieren sich Katrin Birner (45) und Andrea Schabel (50). Was sie planen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit versuchte die Nachbarschaftshilfe bereits 2014, das Repair-Café einzurichten. „Damals meldeten sich nicht genug freiwillige Helfer und Organisatoren“, berichtet die stellvertretende Vereinsvorsitzende Agnes Reuter. Außerdem gab es noch keine Versicherung für die Arbeiten an elektronischen Geräten. Vor einem knappen Jahr nahmen Reuter und ihre Mitstreiter einen erneuten Anlauf und suchten im Rahmen eines Rundbriefes freiwillige Helfer.

Der Umweltgedanke stand bei der Gründung in Weßling Pate

„Ich fühlte mich sofort angesprochen“, erinnert sich Birner auf Nachfrage. Nicht nur, weil sie als studierte BWL-Absolventin prädestiniert für organisatorische Angelegenheiten ist, sondern weil die vierfache Mutter auch zu Hause regelmäßig zerrissene Hosen oder defekte Reißverschlüsse heilt. Vom Projekt überzeugt hat sie am Ende der Umweltgedanke.

Gilching leistet Unterstützung

„Mit dem Repair-Café leisten wir einen Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft“, unterstreicht sie. Seit ein paar Wochen befinden sich die Weßlingerinnen im Endspurt der Vorbereitungen. Unter anderem ließen sie sich von den Gilchingern die Abläufe und Details erklären, denn die Nachbargemeinde ist in Sachen Repair-Café ein alter Hase.

Acht bis zehn Helfer reparieren Zerschlissenes, Computer und Toaster

Weßlings Vereinsvorstand kümmerte sich noch um die dafür notwendige Versicherung, sodass demnächst auf Weßlinger Flur reparaturbedürftige Gegenstände in kompetente Hände kommen. Und Birner bringt an der Nähmaschine Zerrissenes und Zerschlissenes wieder auf Vordermann. „Momentan sind wir acht bis zehn Helfer“, erzählt sie. Ursprünglich sollte der erste Termin schon im Herbst stattfinden, wurde allerdings pandemiebedingt auf Januar und schließlich auf März verschoben. Einsatzbereit sind handwerklich geschickte Freiwillige, die Holzarbeiten übernehmen, angeschlagene Computer wieder herrichten oder Kleinteile wie Bügeleisen oder Föhns gangbar machen.



Erstmals wird das Repair-Café im Seehäusl am 26. März geöffnet

Wenn die Pandemie es zulässt, können die Menschen ihre kaputten Teile am 26. März ab 14 Uhr ins Seehäusl bringen. Zum Beispiel einen Toaster oder einen Staubsauger, der den Dienst verweigert. Auf einem vorgedruckten Formular beschreiben die Besitzer das defekte Alltagsgerät, notieren ihren Namen und heften den Zettel an eine Pinwand. Dann heißt es erst mal warten, bis der entsprechende Helfer oder Helferinnen Zeit finden, sich der Reparatur anzunehmen. Abgeben und abhauen ist allerdings nicht vorgesehen. „Die Leute bleiben in der Zeit da“, sagt Birner. Falls gewünscht können sie sich zeigen lassen, wie man etwas zurechtlötet oder das Loch mit sauberen Stichen schließt. „Wir wollen die Menschen inspirieren, selbst Hand anzulegen bevor sie etwas wegschmeißen.“

Auch Kaffee und Kuchen gibt es in der Reparaturwerkstatt

In Zukunft – also nach der Pandemie – servieren die Ehrenamtlichen während der Öffnungszeiten gegen einen kleinen Entgelt Kaffee und Kuchen. „Vielleicht entsteht dabei die eine oder andere nette Begegnung“, wünscht sich die Weßlingerin.

Helfer gesucht für das Repair-Café in Weßling

Die Reparatur ist kostenlos. „Wir freuen uns natürlich über eine kleine Spende“, sagt die Organisatorin. Bislang sind jährlich drei Termine für das Repair-Café in Weßling vorgesehen. „Wir suchen noch dringend Helfer in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Elektrotechnik und PC-Hilfe“, betont Birner. Das Repair-Café öffnet am 26. März von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der Nachbarschaftshilfe am Seefeld 1. Helfer können sich in der Nachbarschaftshilfe unter der Telefonnummer 08153/3700 melden. Michèle Kirner