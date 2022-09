Klassik, Jazz, Kabarett: Wieder hochkarätige Künstler im Sudhaus in Seefeld

Von: Petra Straub

Kulturelle Highlights präsentiert der Verein „Kultur im Schloss Seefeld“: (v.l.) Dr. Harald Müller, Dr. Brigitte Altenberger, Maja Grundei, Verena Nicolay, Brigitte Heigenhuber und Eveline Kuthe. © Petra Straub

Seefeld – Stolz präsentiert der Vorstand von „Kultur im Schloss Seefeld“ sein Herbst-Winter-Programm. Es startete am Sonntag mit einem Gastspiel der Seefelder Jazzsängerin Amelie Scheffels, die mit drei weiteren Musikern bei freiem Eintritt auftrat. Für die bevorstehende Saison konnte das engagierte Team erneut hochkarätige Künstler für Auftritte im Sudhaus des Schlosses verpflichten: Jazz-Größen, Musikkabarettisten und erstklassige Musiker aus dem Bereich der Klassik. Und was einmalig in der Region ist: „Kultur im Schloss Seefeld“ bietet auch Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren.

Obwohl vor der Sommerpause noch Veranstaltungen wegen Corona ausfallen mussten, ist das Organisationsteam zuversichtlich, dass die Konzerte im Herbst und Winter stattfinden können. Schließlich kennt man sich nun mit Hygieneregeln und Zugangsbeschränkungen aus, erklärt die Vorstandschaft bei einer Pressekonferenz augenzwinkernd. Und natürlich wäre es schade, wenn Akteure wie der Flamenco-Sänger Ricardo Volkert, das Jazz-Trio mit Joel Frahm, das Gitarrenduo Gruber & Maklar oder die Klassik-Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks nicht wie geplant auftreten könnten. Auch weil der Sudhaus-Saal „akustisch optimiert“ wurde, wie Schriftführerin Eveline Kuthe erklärt.



Das Joel Frahm Trio stellt die neue CD vor

Doch man ist zuversichtlich, stößt schon mal mit einem Glas Sekt auf die Programmzusammenstellung an, die auf frisch gedruckten Plakaten und Flyern abgebildet ist. Zwölf Veranstaltungen sind es bis zum 10. Dezember insgesamt. Am Samstag, 24. September, 20 Uhr entführen der Gitarrist und Sänger Ricardo Volkert aus Herrsching und sein Ensemble mit Flamenco, Rumba und Balladen in die Gassen und Tavernen des Südens. Mit dabei sind Jost-H. Hecker (Violoncello), Stefan Straubinger (Bandoneon), Ludwig Himpsl (Percussion) und die Tänzerin und Sängerin La Picarona.



Das Joel Frahm Trio stellt am 9. Oktober in Seefeld die neue CD „The Bright Side“ vor. © Kulturverein

Am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr wird das Konzert des Trios um den Tenorsaxophonisten Joel Frahm mit Ernesto Cervini am Schlagzeug und Daniel Loomis am Kontrabass nachgeholt. Frahm, eine etablierte Jazz-Größe in New York, macht im Rahmen einer Europa-Tournee Stopp in Seefeld. Seine Musik erklingt mittlerweile auf rund 100 Aufnahmen. Den Schlagzeuger kennt man in Seefeld bereits von Gastauftritten. Zusammen mit Loomis verspricht der Vereinsvorsitzende Dr. Harald Müller einen Abend mit New Yorker Jazzatmosphäre.



„Der Glitzerfisch“ und „Frau Holle“ für Kinder

Das Klexs-Theater Augsburg präsentiert das Theater „Der Glitzerschuppenfisch“ mit Schauspiel, Tanz und Musik für Kinder ab vier Jahren am Freitag, 21. Oktober, 16 Uhr.



Fünf Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks spielen am Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr bei einem Kammerkonzert weniger bekannte, aber großartige Werke von Joseph Haydn, Anton Webern und Robert Schumann: Karin Löffler-Hunziker und Valérie Gillard (Violine), Anja Kreynacke (Viola), Jan Mischlich (Violoncello) und Lukas Maria Kuen am Klavier.



Am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr gastiert das „Quinteto del Arco Nuevo“ mit „Colores del Tango 21“ und präsentiert dabei den neuen Tango des 21. Jahrhunderts. Das Streichquintett mit Monica Tarcsay und Gyöngyi Ellensohn (Violine), Karoline Kurzemann-Pilz (Viola), Franz Ortner (Violoncello), Bernd Konzett (Kontrabass) und Goran Kovacevic (Akkordeon) lässt Stilmittel aus Jazz, Pop, Filmmusik und ungarischer Folklore einfließen, erklärt die Ressortleiterin der Reihe „Et cetera“ Maja Grundei den Pressevertretern.



Spanische Rhythmen von der Renaissance bis heute



Eine musikalische Zeitreise durch die Renaissance, den Barock bis in zu Jimi Hendrix unternehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Musikabend mit dem Gitarrenduo Gruber & Maklar und Schauspieler Stefan Wilkening („Tatort“, „Der Alte“, „Um Himmels Willen“), der zu den spanischen Rhythmen aus dem Buch von Érik Orsenna und Thierry Arnoult liest. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der eine alte, wertvolle Gitarre erbt, sie aber nicht spielen kann. Präsentiert wird die Geschichte der Welt in neun Gitarren, so auch der Titel der Veranstaltung, am Samstag, 5. November, 19 Uhr, nicht im Sudhaus, sondern im Haus Peter und Paul am Marienplatz 4, weil dieses mehr Gäste fasst.



Außergewöhnlich ist das Konzert „Spirit of Musicke – Women4Baroque III“ am Sonntag, 20. November, 18 Uhr im Sudhaus. Zur Aufführung kommen ausschließlich Werke des Barock, die von Frauen komponiert wurden und „normalerweise totgeschwiegen werden“, schreibt der Verein in seiner Konzertankündigung. Maria Loss (Flöte), Gabriele Ruhland (Gambe), Veronika Braß (Cembalo) und Christine Busch (Violine) lassen unter anderem Werke von Isabella Leonarda und Elisabeth Jacquet de la Guerre aufleben. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.



„The Toughest Tenors“ am 26. November im Sudhaus in Seefeld

Nachgeholt wird am Samstag, 26. November das Jazz-Konzert von „The Toughest Tenors“. Schon 2020 wollten Bernd Suchland und Patrick Braun (beide Tenorsaxophon), Dan-Robin Matthies (Piano), Lars Gühlke (Bass) und Ralf Ruh (Schlagzeug) ihre neue CD „Well Kempt Secrets“ vorstellen. Jetzt ist es so weit. Sie haben dafür Schätze von Gene Ammons, Johnny Griffin und Melba Liston ausgegraben, Stücke in erdigem Stil mit Swing-, Blues- und Soulelementen.



„Frau Holle“ für Kinder ab vier Jahren ist am Freitag, 2. Dezember zu Gast. Das Theater Lakritz Berlin startet um 16 Uhr das Erzähltheater mit Objekten aus der Backstube.



Den Namen „Gankino Circus“ hat man im Zusammenhang mit dem Kulturverein in Seefeld schon gehört. Leider kam es auch bei diesem Musikkabarett-Quartett mit Simon Schorndanner (Gesang, Saxofon), Johannes Sens (Percussion), Maximilian Eder (Akkordeon) und Ralf Wieland (Gitarre) zu einer Corona bedingten Auftrittsverzögerung. Am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr präsentiert die Formation ihr Bühnenprogramm „Die Letzten ihrer Art“, das sich um das von schrägen Gestalten bevölkerte Örtchen Dietenhofen dreht.



Louis Armstronk und Duke Ellington zum Schluss im Schloss Seefeld

Einen fulminanten Abschluss des Herbst-Winter-Programms mit einem Jazz-Konzert verspricht der Kulturverein am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr. Das Bernd Lhotzky Trio und Peter Veit vom Bayerischen Rundfunk sind zu Gast. Der Pianist Lhotzky steht mit Schlagzeuger Oliver Mewes (beide „Echoes of Swing“) und Tenorsaxophonist Claus Koch auf der Bühne. Sie bringen Evergreens von Louis Armstrong, Duke Ellington, Irving Berlin, George Gershwin und Cole Porter zu Gehör. Veit erzählt kurzweilig und humorvoll über die Komponisten.



Weitere Infos zum Programm und Newsletter sowie die Möglichkeit zu reservieren gibt es unter www.kultur-schloss-seefeld.de.

schloss-seefeld.de.