Kleintransporter mit aufgeladenem Lkw rammt Bahnunterführung in Gauting

Teilen

Eine Stunde lang ging im S-Bahn- und Regionalverkehr am Dienstagnachmittag nichts mehr. Der Grund: In Gauting beschädigte ein Fahrer die Bahnbrücke am Pippinplatz. © Puls

Gauting - Riesenaufregung am gestrigen Dienstagnachmittag (18. April) an der Bahnunterführung am Gautinger Pippinplatz: Um 16 Uhr passierte ein 40-jähriger Fahrer aus München mit seinem Mercedes Sprinter sowie einem Anhänger, auf dem ein Lkw-Kleintransporter aufgeladen war, den Pippinplatz und fuhr in die Unterführung in Richtung Bahnhofstraße. Doch das Gespann war zu groß. Eine Stunde lang konnten keine S-Bahnen und Regionalzüge das Bauwerk befahren.

Der aufgeladene Kleintransport berührte die Decke der Unterführung und hinterließ ordentlich Kratz- und Schleifspuren. Bei der Ausfahrt aus der Unterführung beschädigte das Gespann noch ein Verkehrsschild. Im Anschluss blieb der Fahrer kurz stehen und begutachtete die Beschädigungen - auch die diversen Fahrzeugteile seines aufgeladenen Klein-Lkws, die dort liegen geblieben waren. Davon unbeeindruckt stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Dabei wurde er jedoch von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet, die umgehend die Polizei über die 110 informierten. Daher wurde umgehend eine Fahndung nach dem auffälligen Gespann herausgegeben.

Polizei stoppt den Fahrer - und stellt fest, es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor

Eine Streife der Gautinger Polizei konnte wenig später den 40-jährigen Fahrer am Hauptplatz stoppen. Bei der Überprüfung des in München wohnhaften Bulgaren stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, den er durch Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 350 Euro abwenden konnte. Zum Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wollte der Beschuldigte, der kein Wort Deutsch oder Englisch gesprochen hat, nach Rücksprache mit einer Dolmetscherin, keinerlei Angaben machen. Schließlich durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Beim Zug- und S-Bahnverkehr ging eine Stunde lang nichts mehr

Der verständigte Notfallmanager der Bahn veranlasste aufgrund der Beschädigungen an der Unterführung eine gut einstündige Sperrung für den gesamten darüber laufenden Zugverkehr, von der auch die S-Bahn betroffen war. Die komplette Bahnstrecke wurde erst nach einer Begutachtung der Unterführung durch einen verständigten Statiker wieder freigegeben.