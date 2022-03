„klima.fit“-Kursprogramm- im Frühjahr 2022 erstmals im Landkreis Starnberg

Referent Dr. Alexander Eichberger und Josefine Anderer von der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises bei der Vorstellung des Kursprogrammes. © Volkshochschule Starnberger See

Starnberg - Die Klimakrise hinterlässt ihre Spuren schon längst in Deutschland. Das Klimaziel des Pariser Abkommens rückt weiter in die Ferne. Heftige Gewitter, Starkregen und lange Hitzephasen werden wahrscheinlicher und richten Schäden in Milliardenhöhe an. Was können wir alle gegen die Klimakrise auf regionaler und lokaler Ebene tun? Der Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ gibt Antworten für alle Menschen, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu machen.

Ab März findet der vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaveränderungen und Mensch (REKLIM) entwickelte Kurs erstmals im Landkreis Starnberg statt. Veranstalter ist die vhs Starnberger See in Kooperation mit der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises. Moderiert wird das Programm durch Dr. Ing. Alexander Eichberger, bekannt durch seine Vortragstätigkeit zur E-Mobilität und als Initiator des „Klima-Awards“ im Fünfseenland-Film-Festival.

Landrat Frey begrüßt die Kursreihe: „Fundiertes Wissen um die Zusammenhänge der Klimaerwärmung und deren Folgen sind die Voraussetzung für aktive Teilhabe und das Engagement von Bürgerinnen und Bürger für eine enkeltaugliche Zukunft.“ Und wünscht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Spaß am Lernprozess, Motivation und neue Weggefährten für die Herausforderungen des Klimawandels, die wir nur gemeinsam bewältigen können.

