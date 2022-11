Klinikum Starnberg bietet an zwei Tagen Telefonsprechstunde mit seinen Herzspezialisten an

Von: Alma Bucher

Bieten im Rahmen der Herzwoche eine Telefonsprechstunde an: (v.l.) Dr. Georg von Bodman, Professor Dr. Florian Krötz, Dr. Tobias von Lukowicz, Dr. Anna Hess, Professor Dr. Dirk J. Beuckelmann und Dr. Sebastian Seiler. © Starnberger Kliniken

Starnberg – Unter dem Titel „Vorhofflimmern – Turbulenzen im Herzen“ bieten die Herzspezialisten der Medizinischen Klinik am Klinikum Starnberg für Mittwoch, 9. und Donnerstag, 10. November, jeweils von 17 bis 19 Uhr eine Telefonsprechstunde an und beteiligen sich damit traditionell an der jährlichen Herzwoche der Deutschen Herzstiftung. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 08151 18-2535 melden und werden dann mit dem gewünschten Experten verbunden.

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Rhythmusstörungen des Herzens und betrifft in Deutschland über eine Million Patienten. Gefürchtete Komplikationen sind Embolien, Schlaganfall und die Entwicklung einer Herzschwäche. Mit Hilfe von Medikamenten ist es oft möglich, den regelmäßigen Sinusrhythmus wieder herzustellen und zu erhalten. Bewährte und neue Blutverdünner schützen zudem vor Schlaganfall – Ablationsverfahren mit Kälte oder Hochfrequenzstrom können die Rhythmusstörungen sogar dauerhaft beseitigen.

Verschiedene Thementage

Themen der Telefonsprechstunde am Mittwoch sind: „Was gibt es Neues bei der medikamentösen Therapie?“ mit Professor Dr. Florian Krötz (Chefarzt der Medizinischen Klinik). „Vorhofflimmern verschlechtert die Herzleistung – wie beuge ich vor?“ mit Dr. Anna Hess (Funktionsoberärztin Kardiologie) und „Regelmäßiger Rhythmus – ein Muss? Wann soll man Vorhofflimmern belassen?“ mit Dr. Tobias von Lukowicz. Am Donnerstag werden dann angeboten: „Vorhofflimmern bei Bluthochdruck – eine häufige Ursache? Was ist dann anders?“ mit Professor Dr. Dirk J. Beuckelmann (Leitender Arzt Allgemeine Kardiologie). „Ablation bei Vorhofflimmern – Wann? Wie oft? Welche Gefahren?“ mit Dr. Georg von Bodman (Oberarzt Kardiologie – Elektrophysiologie) und „Blutverdünnung bei Vorhofflimmern – Bei wem? Wie lange? Reicht nicht Aspirin?“ mit Dr. Sebastian Seiler (Funktionsoberarzt Kardiologie).