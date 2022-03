Klinikum Starnberg heimst erneut besondere Auszeichnung ein

Freuen sich über die erfolgreiche Rezertifizierung: (v.l.) Dr. Maksim Parkhach, Professor Dr. Arnold Trupka und Dr. Dimitri Veronel. © Klinikum Starnberg

Starnberg - Seit 2011 ist das Klinikum Starnberg eines von bundesweit nur zwölf zertifizierten Referenzzentren für Schild- und Nebenschilddrüsen-chirurgie – in Bayern sogar nur das Einzigste. Dieser Tage gab es nun die Urkunde für die dritte Rezertifizierung.

„Neben den Patienten aus der Region kommen auch viele überregional, meistens auf Empfehlung, zu uns und wir führen zwischen 750 und 800 Operationen im Jahr durch“, so Professor Dr. Arnold Trupka, Chefarzt der Chirurgischen Klinik. Im Rahmen des Rezertfizierungsprozesses wird unter anderem intensiv überprüft, ob die Behandlung nach geltenden Standards und Leitlinien auf höchstem Niveau erfolgt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Rezertifizierung ist auch die Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen mit permanenter und konsequenter Überprüfung der eigenen Ergebnisse sowie nachweisbar niedrigen Komplikationsraten. So liegt beispielsweise das Risiko einer bleibenden Lähmung der Stimmbandnerven nach einer Schilddrüsenoperation in Starnberg bei 0,4 Prozent und damit deutlich unterhalb der deutschlandweiten Durchschnittswerte von etwa einem Prozent. Auch wird mittels Fragebogen die Nachsorge überprüft. „Wir haben eine konstant hohe Patientenzufriedenheit“, freut sich Trupka. Für die Rezertifizierung als Referenzzentrum müssen übrigens deutlich höhere Anforderungen erfüllt werden als beispielsweise für die Zertifizierung als Kompetenzzentrum - davon gibt es bundesweit 23.

Neben dem klassischen „Kropf“ (Knoten in der Schilddrüse mit und ohne Überfunktion) werden am Klinikum Starnberg viele komplexe Erkrankungen behandelt wie die verschiedenen Formen des Schilddrüsenkrebs, M. Basedow, komplizierte Wiederholungsoperationen an Schilddrüse sowie die verschiedenen Überfunktionen der Nebenschilddrüsen (der Mensch besitzt vier davon). Bei vererbaren Erkrankungen werden auch Kinder frühzeitig operiert und können damit beispielsweise vor einer drohenden Krebserkrankung bewahrt werden.

