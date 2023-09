Können und Teamgeist gefragt bei Jugendregatta auf dem Starnberger See

Am Wochenende ist viel Action geboten bei der Segelregatta „Bayerische Jugendwoche“ auf dem Starnberger See. © Fabian Fruehling

Starnberg - Heute startet eine der geschichtsträchtigsten Regatten auf dem Starnberger See. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht!

Die „Bayerische Jugendwoche“ ist eine der geschichtsträchtigsten Regatten des Bayerischen Yacht-Clubs. Durch die aktuellen Veränderungen im Segelsport müssen jedoch auch langjährige Regatten an die heutigen Ansprüche angepasst werden. Die Bayerische Jugendwoche 2023 ist ein neuer Versuch, den Ansprüchen der jungen Segler und Seglerinnen gerecht zu werden. Action pur und das nicht nur für die Segler.

Zwei neue Regattaformate vertreten

Bei der diesjährigen Bayerischen Jugendwoche von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, werden zwei neue Regattaformate vertreten, die viel Spannung versprechen. Zum einen findet ab Freitag der Khulula Eco_Opti-Teamrace-Cup statt. Hier segeln mehrere Optis in einem Team gegeneinander – es zählt also nicht das Ergebnis des Einzelnen, sondern aller Teammitglieder. Es ist also nicht nur seglerisches Können, sondern auch Teamarbeit und Zusammenhalt gefragt.

Zum anderen findet ab Samstag das Junioren-Segel-Liga-Event statt. Die Bundesligasegler von morgen zeigen, was sie draufhaben. In diesem Format werden sehr kurze Wettfahrten gesegelt, was großes taktisches Geschick und athletisches Durchhaltevermögen fordert.

Zuschauen an der Yachtclub-Terrasse „Seeseitn“ in Starnberg

Die Zuschauer können alles von der Terrasse der „Seeseitn“ beobachten. Neben der Action auf dem Wasser ist auch an Land einiges für die jungen Gäste geboten – von Tischkicker über Spikeball, Langweile kommt an diesem Wochenende sicher nicht auf. Gerne sind Freunde und Gäste des BYC willkommen, sich dieses einmalige Event anzuschauen – das Wetter am Wochenende lädt sowieso dazu ein, den Tag am See zu verbringen. Nun muss nur noch der Wind die hohen Erwartungen an das Wochenende erfüllen. (kb)