Kollision durch riskantes Überholmanöver in Gauting

Teilen

Ein Sportwagenfahrer verursacht durch sein riskantes Überholmanöver einen Unfall in Gauting. Laut Polizei entsteht hoher Schaden. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gauting - Drei Fahrzeuge sind am Unfall zwischen Buchendorf und Gauting beteiligt. Ursache ist ein gewagtes Überholmanöver eines Sportwagenfahrers.

Am Mittwoch kam es laut Polizei gegen 14.25 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Buchendorf nach Gauting zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, der böse hätte enden können, aber glücklicherweise relativ glimpflich ausgegangen ist.

Frontalzusammenstoß konnte nicht verhindert werden

Ein 72-jähriger Porschefahrer aus Gauting war etwa 250 Meter nach dem Ortsausgang Buchendorf zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw nach links ausgeschert und hatte dabei den ihm entgegenkommenden Wagen einer 49-jährigen Frau aus Gauting übersehen. Die Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug geistesgegenwärtig nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen, um Platz zu schaffen und um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern Dennoch konnte durch dieses Ausweichmanöver ein Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der Sportwagenfahrer touchierte zum einen mit der hinteren rechten Kotflügelseite seines Fahrzeugs die linke vordere Seite des Pkw, den er überholen wollte. Zum anderen streifte er mit der hinteren linken Seite seines Fahrzeugs die linke Seite des ausweichenden Pkw, deren Fahrerin nach der Kollision mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand stehen blieb.

83-jährige Fahrerin wird mit ihrem Pkw in ein Feld abgedrängt und erleidet einen Schock

Die 83-jährige Fahrerin des überholten Fahrzeugs wurde durch das Touchieren des Porsches nach rechts in das angrenzende Feld gelenkt, wo ihr Fahrzeug zum Stehen kam. Der Porsche kam auch nach der Kollision mit den beiden Fahrzeugen ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich in der Folge um 180 Grad um die eigene Achse und kam ebenfalls in dem genannten Feld auf der rechten Seite zum Stehen.

Schadenshöhe an den drei Pkw: 62.000 Euro

Bei dem Unfall erlitt die 83-jährige Fahrerin, die ebenfalls aus Gauting stammt, einen Schock. Die Skodafahrerin und der Porschefahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Schadenshöhe liegt insgesamt bei rund 62.000 Euro, wovon der Löwenanteil aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens ohne Zweifel bei dem stark in Mitleidenschaft gezogenen Sportwagens liegen dürfte, der nicht mehr fahrbereit war und von einem verständigten Autohaus abgeschleppt werden musste.

Der VW Golf, dessen Sachschaden bei rund 10.000 Euro liegen dürfte, war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste daher auch abgeschleppt werden, während die Skodafahrerin trotz ihrer Beschädigungen in Höhe von etwa 7.000 Euro ihre Fahrt fortsetzen konnte.

Fahrlässige Körperverletzung

Gegen den Unfallverursacher wird wegen seines Überholvorgangs, der aufgrund des Gegenverkehrs zu einem Unfall führte, ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen sowie der Ausgang des Strafverfahren werden zeigen, ob den Unfallverursacher zudem in einem Bußgeldverfahren neben einer Geldbuße und Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg noch ein Fahrverbot erwartet. (kb)