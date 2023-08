Kollision zwischen Pkw und Motorrad endet glimpflich

Eine Kollision zwischen Pkw und Motorrad in Gauting endet glimpflich. © PantherMedia

Gauting - Ein 95-jähriger Opelfahrer aus Gauting wollte von der Leutstettener Straße über die Münchener Straße in Richtung Hauptplatz abbiegen - und übersah einen Motorradfahrer.

Im dichten Verkehr tat sich auf dem ortseinwärtigen Fahrstreifen eine Lücke auf, in die der Opelfahrer einfahren wollte. Dabei übersah er einen auf der Münchener Straße in diesem Moment in ortsauswärtiger Richtung fahrenden vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Motorradfahrer aus München. Dieser legte mit seiner neuwertigen BMW eine Vollbremsung hin, konnte aber einer Kollision mit dem linken Vorderrad des Opels nicht mehr entgehen. Der Motorradfahrer stürzte, blieb aber glücklicherweise aufgrund der relativ geringen Geschwindigkeit und seiner Motorradkleidung unverletzt.

Der Sachschaden an dem neuwertigen Motorrad beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Opelfahrer gab an, lediglich die Freie Lücke wahrgenommen zu haben, nachdem er an der Einmündung schon eine Weile gestanden ist. Den Motorradfahrer habe er nicht gesehen. Unangepasste Geschwindigkeit ist gemäß der unbeteiligten Zeugen keinem der Beteiligten anzulasten.

Durch den Unfall kam es auf der Münchner Straße und in der Folge auch auf der Bahnhofstraße und auf der Leutstettener Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Mittagszeit.