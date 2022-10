Kompetente Hilfe vor dem Notarzt

Von: Oliver Puls

Neben Starnberg, Gauting, Gilching und Herrsching gibt es in Feldafing einen Standort der First Responder. Das Einsatzgebiet der Feldafinger Ersthelfer erstreckt sich von Feldafing über Garatshausen, Wieling, Aschering, Traubing bis nach Machtlfing. Manchmal auch deutlich darüber hinaus. Eine der First Responder ist Miriam Mickisch (5.v.r.). © First Responder Feldafing

Feldafing – Ein Unfall hat sich ereignet, ein Notfall im Betrieb, ein Schwächeanfall in den eigenen vier Wänden – bis die Rettungssanitäter, eine Notärztin, ein Notarzt eintreffen, leisten oft die First Responder erste Hilfe. Diese Ersthelfer oder Erstversorger sind meist bei der örtlichen Freiweilligen Feuerwehr, dem BRK und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) angesiedelt. Eine von ihnen ist Miriam Mikisch aus Feldafing. Sie schildert, wie sie zu den First Respondern gekommen ist – und ihre Motivation für diesen nicht ganz alltäglichen Dienst für die Gemeinschaft.

In Feldafing sind die First Responder mit ihrem Einsatzfahrzeug bei der Freiwilligen Feuerwehr am Dr.-Appelhans-Weg untergebracht. Doch meist nehmen die zwölf Ersthelfer und Ersthelferinnen den BMW mit nach Hause, denn wenn der Alarm kommt, kann niemand zuerst noch das Auto holen.



Apropos Dienst: Es gibt feste Zeiten, die sich die Frauen und Männer untereinander teilen. Von Montag bis Freitag sind diese von 19 bis 5 Uhr, an den Wochenende und Feiertagen von Freitagabend bis Montagfrüh durchgehend. Neben dem Rettungsdienst und dem Notarzt werden von der integrierten Leitstelle bei einem medizinischen Notfall (Rufnummer 112) grundsätzlich auch die First Responder alarmiert – wenn sie sich in der Nähe des Einsatzortes befinden, leisten sie bis zum Eintreffen des Notarztes und Rettungswagens wertvolle Hilfe. „Wir überbrücken die Zeit und können schon wichtige Maßnahmen einleiten“, schildert Miriam Mickisch. Denn nicht selten ist der Rettungswagen nicht sofort verfügbar – etwa weil er im Einsatz ist, zu weit weg vom alarmierten Einsatzort. Für ihren Dienst hat die 29-jährige Software-Entwicklerin (übrigens für Arztpraxen) eine Sanitäter-Ausbildung absolviert, ein Lehrgang von immerhin 80 Unterrichtsstunden. Einige der Felderfinger haben auch eine höhere Ausbildung im Bereich der Notfallmedizin. Grundvoraussetzung für ein Engagement bei den First Respondern ist neben einen bestanden Erste Hilfe Kurs „eine große Motivation für diesen, manchmal nicht einfachen Dienst“, ergänzt Mickisch. Jeder Einsatz ist anders, jeder Einsatzort, der Personenkreis ebenfalls. Miriam Mikisch ist schon in der Nacht um 3 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. „Dann muss alles ganz schnell gehen“, viel Zeit zum Nachdenken oder „sich sammeln“ gebe es nicht. „Ich muss mich auf mich selbst verlassen können, auf die eigenen Nerven, den eigenen Körper. Am Einsatzort angekommen muss die Lage schnell eingeschätzt werden. In einem Haus mit einem Patienten mit Herz-Kreislaufproblemen ist das leichter als im bei einem Verkehrsunfall im Dunkeln und bei schlechtem Wetter. Es gibt Einsätze, die gehen unter die Haut, besonders nimmt Miriam Mickisch ein Kindernotfall mit. Neben der Versorgung des Verunglückten oder der Patientin gilt die Aufmerksamkeit auch den Angehörigen. „Eltern von verunglückten Kindern sind in der Regel völlig aufgelöst – und froh, dass kompetente Hilfe da ist“, schildert sie. Der Druck und die Überforderung der Situation lasse dann nach, so ihre Beobachtung. Miriam Mickisch hat auch Angehörige erlebet, die ganz ruhig und besonnen mitgeholfen und ihr assistiert haben.



Ihr macht dieser Dienst am Mitmenschen Spaß, was auch an ihrem Elternhaus liegt: Ihr Vater war Arzt. „First Responder kann jede und jeder werden, vorausgesetzt, man traut sich das zu“, erklärt Mickisch. Vor allem muss man die hohe Bereitschaft mitbringen, sich selbst zurückzunehmen und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und man muss die Belastung aushalten, die Szenerie eines Unfalls ertragen und mit dem Tod umgehen können. „Wenn ich einmal im Jahr jemanden das Leben gerettet habe, hat sich alles gelohnt“, so Miriam Mickisch. Bislang haben heuer allein die First Responder in Feldafing rund 330 Einsätze absolviert.



Wie die Feuerwehren im Fünfseenland oder die Wasserwachten kämpfen auch die First Responder mit Nachwuchsproblemen. Wer Interesse an der Feldafinger Einsatzgruppe der First Responder hat und sich über den Dienst informieren möchte, schreibt eine Mail an fr-feldafing@web.de (Telefon 08157/2055).