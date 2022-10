Kraillinger Gemeindebibliothek wird für die Nachwuchsförderung ausgezeichnet

„Bibliothek - Partner der Schulen“

Krailling/München - „Das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ist die TÜV-Plakette zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr der modernen Informationsgesellschaft. Die Gemeindebibliothek in Krailling ist eine von insgesamt 66 Einrichtungen in Bayern, die ausgezeichnet werden, weil sie Schulen in herausragender Weise bei der Nachwuchsförderung künftiger Leseprofis unterstützen.

„Sie zeigen, dass unsere Bibliotheken Buch und Bildschirm können! Ihr Angebot begeistert klassische Bücherfans und nutzt zugleich die Chancen digitaler Formate“, betont Kunstminister Markus Blume anlässlich der Verleihung des Gütesiegels in der Stadtbücherei Augsburg. Die Auszeichnung geht an zwölf2 wissenschaftliche, 17 kirchlich-öffentliche und 37 kommunale Bibliotheken.

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. An diesem etwas flapsigen Spruch ist etwas Wahres dran“, so Kultusminister Piazolo. Die Lesekompetenz sei der Schlüssel für den schulischen und beruflichen Erfolg junger Menschen. „Für unsere Schulen sind die Bibliotheken deshalb unverzichtbare Bildungspartner. Gemeinsam leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Leseförderung und zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit!“

Seit dem Jahr 2006 vergeben das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus alle zwei Jahre das Gütesiegel für die beispielhafte Zusammenarbeit von Bibliotheken und Schulen. Eine Fachjury entscheidet über die Vergabe der Auszeichnung. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, des Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung, des St. Michaelsbundes und des Berufsverbands Information Bibliothek e.V. sowie der wissenschaftlichen Bibliotheken.



Weitere Auszeichnungen in Oberbayern

Neben der Gemeindebibliothek in Krailling wurden in Oberbayern die Gemeindebücherei Brunnthal, die Stadtbücherei Ingolstadt, die Münchner Stadtbibliothek, die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade und die Gemeindebibliothek Neufahrn ausgezeichnet. Weiter die Stadtbücherei Penzberg, die Stadtbücherei Traunstein, Gemeindebibliothek Unterföhring, Stadtbücherei im Haus des Buches Waldkraiburg, Gemeindebücherei Wörth, Bücherei Bernbeuren, Stadtbücherei Dachau, Gemeindebücherei Eching, Gemeindebücherei Gröbenzell, Katholische Öffentliche Bücherei Haag, Katholische Öffentliche Bücherei Isen, Bücherei im Fohlenhof Steingaden, Gemeindebücherei Reit im Winkl und die Stadtbibliothek Rosenheim. (kb)