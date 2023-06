Kraillinger Gemeinderat beschließt Ratsbegehren

Ein Ratsbegehren soll in Krailling Gewissheit bringen © Panthermedia/bizoon

Krailling – Mehrheitlich hat sich der Kraillinger Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag für ein Ratsbegehren ausgesprochen. Mit dieser Abstimmung – voraussichtlich am 8. Oktober, dem Tag der Landtagswahl – soll entschieden eine Teilnutzung entschieden werden.

Es soll entschieden werden, ob das gemeindeeigene ehemalige Antennenfeld zu etwa einem Drittel (sieben Hektar) als Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets KIM zur Finanzierung kommunaler Pflichtaufgaben entwickelt und die anderen zwei Drittel (15 Hektar) als zukunftsfähiger Wald (Ökokonto Wald) ertüchtigt werden soll. Das Antennenfeld misst insgesamt etwa 22 Hektar. Bürgermeister Rudolph Haux sagte, „wir haben uns dafür entschieden, den Gemeinderat um seine Zustimmung für den Einsatz dieses Instruments der direkten Demokratie zu bitten, weil wir mit dem Votum der Bürgerinnen und Bürger im Anfangsstadium eines solchen Projektes unserem Tun eine klare Richtung vorgeben. In der jetzigen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ist dies ein Schritt von großer Tragkraft für die Zukunft der Gemeinde. Erst im Falle einer positiven Entscheidung der Kraillinger Bürgerinnen und Bürger werden Planungskosten entstehen und Untersuchungen zu umwelt-, landschaftsschutz-, verkehrsrechtlichen und vielen weiteren Fragen stattfinden. So stellen wir sicher, dass im Falle eines negativen Entscheids keine überflüssigen Kosten entstanden sind.“