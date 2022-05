Kraillinger KIM trumpft mit bienenfreundlichem Magerrasen auf

Hier handelt es sich um die Blütenpracht im ersten Jahr nach der Umgestaltung. Das war 2020, jetzt geht es weiter. © Gemeinde Krailling

Krailling - „Huch, was ist denn da hier passiert?“ Das wird sich der oder die geneigte Fahrrad- oder Autofahrer fragen, wenn er oder sie auf der Pentenrieder Straße an den Kreisverkehren der KIM vorbeifährt.

Zu sehen wird auf den ersten Blick ein sehr magerer, schottergeprägter Grund sein. Ursache hierfür ist die Umgestaltung der besagten Flächen hin zu Magerrasenflächen. Jene wurden bereits an mehreren gemeindlichen Flächen, unter anderem in der KIM seit 2019 erfolgreich umgestaltet und dienen heimischen Insekten als Lebensraum. Die so angelegten Flächen bestechen auf Dauer durch ihre Artenvielfalt von Unter-, Mittel- und Obergrün, welche eine Höhe von 80 bis 100 Zentimeter erreichen. Sie sind obendrein ideal zum Insektenschutz geeignet.



Zudem besteht das Saatgut über mehrere Jahre und kann einfach per Handsaat nachgesät werden. Eine Mahd ist lediglich ein- bis zweimal im Jahr vonnöten, was die gemeindlichen Kosten für die Grünflächenpflege senken wird. Gelder, die unter anderem für das Pflanzen von Bäumen in der Gemeinde Krailling verwendet werden können.



Bis es grünt und man das Summen der Bienen und anderer Insekten vernehmen kann, wird etwas Zeit verstreichen. Die Umweltreferentin der Gemeinde Krailling, Dr. Verena Texier-Ast, ist sich sicher, „dass wir dadurch einen nachhaltigen Beitrag zur Schaffung der Biodiversität in unserer Gemeinde schaffen können, der bald auch optisch sehr ansprechend aussehen wird“.

