Kraillinger Tanklager: Kann Naturschutz und Baurecht das Container-Terminal noch verhindern?

Von: Oliver Puls

Die Sorge wächst, dass aus dem Kraillinger Tanklager (hier die Zufahrt bei Harthaus) ein großer Container-Terminal entstehen könnte. © Puls

Krailling – Die Debatte um die Zukunft des Kraillinger Tanklagers hat jetzt auch die Landkreis-Politik erreicht. Am Montag informierte Landrat Stefan Frey im Kreis-Umweltausschuss über den Stand der Dinge. Die Fraktion der Grünen hatte einer Anfrage um Auskunft zu den Plänen eines möglichen Container-Terminals. Fazit: Möglicherweise ist es aber schon zu spät, um den Verladebahnhof zu verhindern.

Seit vergangenen September werden immer mehr Details bekannt, was die heutige Eigentümergesellschaft des etwa 230 Hektar großen Areals – die G1 Kraillinger Real Estate, Krailling Oils Development GmbH und der Investor Metrans – auf dem Gelände zwischen Germering und Krailling vor hat. Für die Kommunikation, etwa mit den Landratsämtern Starnberg und Fürstenfeldbruck beziehungsweise den Rathäusern, hat die Betreiberin die Münchner PR-Agentur Hendricks & Schwarz beauftragt.

Landrat Stefan Frey, sein Fürstenfeldbrucker Amtskollege Thomas Karmasin, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden Gauting, Krailling sowie der Stadt Germering, die Kreistags-Fraktionen aller Couleur und die Stimmkreisabgeordneten auf Bundes- und Landesebene sind sich einig, dass dieses Vorhaben unbedingt verhindert werden muss. Mit entsprechenden Briefen und Stellungnahmen haben sie das bereits Kund getan – es könnte nur schon zu spät sein, um das Terminal noch zu stoppen. Denn, wie Landrat Frey am Montag im Kreis-Umweltausschuss betonte, entscheiden bei einem Projekt von überregionaler Bedeutung und dieser Größenordnung nicht Kreistage oder Gemeinderäte, sondern die Ebenen darüber. Der Landkreis werde dann wie die betroffenen Gemeinden nur noch als Verfahrensbeteiligter gehört und könne seine Einwände einbringen. Im Fall von Krailling betonte Frey, der Gemeinderat hätte schon früher mehr unternehmen können. Etwa über das Baurecht: Hier hätte man Ziele formulieren können, wie es in dem Waldgebiet zwischen Germering und Krailling weitergehen soll. „Hier stehen wir gerne beratend zur Seite“, betonte Frey, sagte aber auch: „Wir können Krailling aber nicht die Aufgaben abnehmen.“

„Die andere Seite schläft nicht“

Die Kraillinger Grünen-Kreisrätin Adrienne Akontz möchte dagegen über den Naturschutz den Terminal verhindern. „Dieses ganze Gebiet ist nicht adäquat geschützt“, betonte Adrienne Akontz. Früher habe man sich darüber keine Gedanken gemacht, das erweise sich jetzt als Fehler. Mittels eines Schutzgebiets der rund 230 Hektar könne ihrer Ansicht nach wiederum das Vorhaben noch gestoppt werden. „Die andere Seite schläft nicht“, legte sie nach. Landrat Frey blieb am Montag vage, ob das zum einen ein geeignetes Mittel sei, zum anderen schnell genug umgesetzt werden könne. Denn für die Umsetzung des Naturschutzgesetzes ist die Regierung von Oberbayern zuständig. Was dauern kann.

Es sei „sehr zielführend“, betonte Frey, „wenn die betroffenen Gemeinden schnell formulieren, was ihre Ziele sind“. Und an die Adresse Kraillings gerichtet, empfahl der Landrat anwaltliche Unterstützung. Die Kreisbehörde wiederum versicherte, die Kommunen naturschutzrechtlich nach Kräften zu unterstützen. „Ich bin wenig begeistert, was dort passieren soll, für den Landkreis hat das auch keinerlei Vorteil“, ordnete Frey seine Position ein. Erst vor ein paar Wochen hat er gemeinsam mit Landrat Thomas Karmasin, dem Germeringer OB Andreas Haas und Bürgermeisterin Brigitte Kössinger aus Gauting sowie dem Kraillinger Rathauschef Rudolph Haux in einem Protestbrief die Informationspolitik der Eigentümergesellschaft kritisiert.