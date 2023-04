Kraillings Bauhof bleibt geschlossen – weil keine Nutzungsgenehmigung vorliegt

Von: Oliver Puls

Bis auf Weiteres geschlossen: Für den Bauhof der Gemeinde Krailling liegt keine entsprechende Nutzungsgenehmigung vor. © rea

Krailling - Geschlossen: Der Bauhof in Krailling bleibt bis auf Weiteres zu, der Fuhrpark wurde ins Freie gestellt und das Elektrische abgeschaltet. Es fehlt eine Nutzungsgenehmigung. Nun wird beraten, wie es weiter gehen soll, eine erste Sitzung des Gemeinderats zu dem Thema blieb jedoch ergebnislos.

Vor ein paar Wochen stellte man im Rathaus fest, für den seit 1993 in Betrieb befindlichen Bauhof an der Pentenrieder Straße fehlt die entsprechende Nutzungsgenehmigung. Das hat juristische Konsequenzen. Denn verunglückt ein Mitarbeiter des Bauhofs auf dem Gelände, brennt gar das Gebäude ab – ursprünglich ein landwirtschaftliches Gut –, haftet der Bürgermeister persönlich. Deshalb ließ Rathauschef Rudolph Haux den Betrieb still legen.



Das ehemalige Gut hat die Gemeinde 1993 von der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul gepachtet, um dort den Bauhof mit Werkstätten, Fuhrpark und Lagerhallen unterzubringen. Später dann, 2015, kaufte die Gemeinde den Gebäudekomplex und dem Areal an der Pentenrieder Straße. Freilich ging man im Rathaus davon aus, dass es eine entsprechende Genehmigung zum Betrieb eines Bauhofs gibt. Aufgefallen, dass diese Nutzungsbestimmung offenbar nicht vorliegt, ist es einem Planer, der sich mit dem Zustand des Gebäudes beschäftigt. Nach der Stilllegung des Geländes durch Bürgermeister Rudolph Haux haben die Bauhofmitarbeiter erst einmal bei der Feuerwehr in unmittelbarer Nachbarschaft Unterschlupf gefunden. Die Fahrzeuge haben sie ins Freie gestellt, die Werkstätten notdürftig in ihrem neuen Quartier bei der Feuerwehr eingerichtet.



Eine Sondersitzung des Gemeinderats während der Osterferien hat erst einmal kein Ergebnis gebracht. Im Rathaus hofft man, dass die Nutzungsgenehmigung in den Unterlagen der Barmherzigen Schwestern auftaucht. Sollte das nicht der Fall sein, muss die Gemeinde handeln und ein Genehmigungsverfahren einleiten. Dass baulich etwas geschehen muss, ist unbestritten. Denn die sicherheitstechnischen Anforderungen haben sich längst verändert.