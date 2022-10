Kreis ächzt unter Ausgabenlast

Von: Oliver Puls

Teilen

Nicht nur Privathaushalte werden deutlich mehr für Heizung und Strom ausgeben, auch der Kreis und die Kommunen sind von den Steigerungen massiv betroffen. © Panthermedia/Heike Brauer

Landkreis – Ein düsteres Bild zeichneten Landrat Stefan Frey und Kreis-Kämmerer Stefan Pilgram in der vergangenen Woche vor dem Haushaltsausschuss: Nachdem für Energie bald das Fünffache bezahlt werden muss, werde man den Landkreis-Etat zusammenstreichen müssen. Auch eine Erhöhung der Kreis- umlage gilt als sicher. Den Rathauschefs und -chefinnen wird angst und bange, wenn sie an ihre eigenen Haushalte und die kommenden Jahre denken.

Nach sieben fetten folgen sieben magere Jahre. Das diese aber so plötzlich, quasi über Nacht, hereinbrechen würden, überraschte unter anderem CSU-Kreisrat Rupert Monn. Er habe bei den Ausgaben des Kreises stets davor gewarnt, dass es auch einmal wieder schwierige Zeiten geben werde. „Dass es aber so schnell und so intensiv geht, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Monn.



Und in der Tat kommt einiges auf den Landkreis zu, wie Landrat Stefan Frey die Lage erläuterte. So rechne er in den nächsten Monaten mit weiteren Flüchtlingen, vor allem aus der Ukraine. Im Landratsamt geht man davon aus, dass es vom Bund nicht so schnell finanzielle Unterstützung geben wird. Das heißt, der Landkreis geht erst einmal bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen in Vorleistung – mit 2,6 Millionen Euro. Strom und Gas sind ein weiteres Thema, genauso wie die stark gestiegenen Baukosten, etwa für das Herrschinger Gymnasium. „Wir werden uns einiges nicht mehr leisten können“, versicherte Frey. Etwa freiwillige Leistungen, so der Landrat weiter. Freilich müsse man beim Sparen „aufpassen, dass wir nicht zu viel kaputtmachen, wenn wir was streichen“. Streichen werde man wohl beim Busnetz, das gilt als sicher. Auch Vorhaben wie den Ausbau des Leih-Rad-Systems stehen auf der Kippe. Zu den stark steigenden Ausgaben für Energie – die Ausgaben werden sich laut Kämmerei für Strom und Gas verfünffachen – kommen zusätzliche Aufgaben. So will (oder muss) der Landkreis für einen möglichen Blackout des Stromnetzes gerüstet sein – 1,27 Millionen Euro muss der Kreis für Treibstoff für Notstromaggregate ausgeben. Da fallen die 20.000 Euro für einen Tankraum kaum noch ins Gewicht.



„Wir gehen keiner rosigen Zukunft entgegen“, so ein resignierter Albert Luppart aus Pöcking. „Und wir haben noch gar nicht von einem Einbruch der Gewerbesteuer durch die Rezession gesprochen“, ergänzte er mit Ausblick auf die verhaltenen Prognosen aus der Wirtschaft. „Den Letzten beißen die Hunde“, sagte der Pöckinger Bürgermeister Rainer Schnitzler. Wenn die Kreisumlage steige – und davon geht Schnitzler aus –, „dann weiß ich ehrlich nicht mehr, wie wir das alles noch machen sollen“. Denn die Energiekosten steigen auch für die Vhs, für die Musikschule, die Kita und so weiter. „Und was das Bauen betrifft, ist das gerade die denkbar ungünstigste Zeit“, so der Pöckinger zu den zahlreichen Projekten des Landkreises.



„Alle Ausgaben kommen auf den Prüfstand“, versicherte Kämmerer Stefan Pilgram im Ausschuss. Bis zum nächsten Haushaltsaussitzung möchte er genaue Einsparmöglichkeiten auflisten. Und Frey betonte, man habe in den vergangenen Jahren sehr komfortabel gelebt, „jetzt müssen wir den Bürgern erklären, in welch schwieriger Lage wir sind“.