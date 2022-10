Kreis-Grüne in Starnberg mit neuem Führungsduo

Die Grünen haben ihren neuen Kreisvorstand gewählt: (v.l.) Tyll Gundermann, Michael Ehgartner, Dr. Florian Hönicke, Eva-Maria Marxen, Verena Machnik, Jakob Rindermann, Martina Neubauer und Diana Frank. © Michèle Kirner

Landkreis/Weßling – Starnbergs Kreisverband der Grünen hält zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder eine Mitgliederversammlung ab. Die Mitglieder freuen sich über steigende Mitgliederzahlen, vermissen Nachwuchs in der Partei, bedauern den Rücktritt der langjährigen Vorsitzenden Kerstin Täubner-Benicke und wählen das neue Führungsduo Verena Machnik und Florian Hönicke.

„Heute erleben Sie meinen finalen Akt“, kündigte Noch-Vorsitzende Kerstin Täubner-Benicke an. Die 52-Jährige moderierte ein letztes Mal mit ihrer erfrischenden Art eine Kreisversammlung. Dabei blickte sie auf „neun lehrreiche, neun mühevolle und neun grandiose Jahre“ zurück, schwärmte sie und nannte ihr Umfeld im Grünen Landkreisverband „Parteifreunde, Freunde und die erweiterte Familie“. Martina Neubauer beschrieb die scheidende Vorsitzende als „100 Prozent grün und zuverlässig“ und lobte ihren Mut, ihre Toleranz und ihre Eigenschaften einer Macherin, die immer spontan einspringe, wenn Not an der Frau sei.

Kerstin Täubner-Benicke, „die Seele dieses Kreisverbandes“

„Meine Zeit als Vorsitzende ist jetzt vorbei“, sagte die „Seele dieses Kreisverbandes“, wie Andrea Schulte-Krauss die vierfache Mutter nannte. Die Beisitzerin aus Pentenried wurde bereits als potentielle Nachfolgerin gehandelt, zog sich an diesem Abend jedoch offiziell von ihren Aufgaben im Kreisverband zurück. „Es war ein erfüllendes Amt, aber manchmal muss man Prioritäten setzen“, betonte die Gemeinderätin in Krailling und Kreisrätin in Starnberg. Der Grund: Sie bewirbt sich 2023 für ein Landtagsmandat. In ihrer Abschiedsrede wünschte sie sich eindringlich mehr Grüne Jugend – und mit dem an diesem Abend 25-jährigen zum Beisitzer gewählten Jakob Rindermann hofften die 36 Wahlberechtigten, mehr Junge für ihren Kreis gewinnen zu können.

Verena Machnik aus Berg folgt auf Kerstin Täubner-Benicke

Verena Machnik aus Berg beerbte Täubner-Benicke – und trat mit der Überzeugung „Zusammen schaffen wir was“ an. Denn unter dieser Prämisse hatte der junge Berger Ortsverband bereits erfolgreich Wahlkampf gemacht. Die freie Journalistin und Diplom-Politologin krempelte in ihrer Vorstellungsrede schon Mal die Ärmel hoch. Sie wolle die kleinen und großen Ortsverbände in regelmäßigen Treffen zusammenbringen und mit dieser Symbiose „viele erneuerbaren Energien generieren“, malte sie ein grünes Bild. Und freute sich über die aktuell 371 Mitglieder. Das sind 34 mehr als vor knapp zwei Jahren. „Wir müssen den steigenden Mitgliederzahlen mit Struktur begegnen, damit wir schlagkräftig agieren können“, ermahnte sie dennoch. Und zu Fragen wie Waffenlieferungen und Laufzeitverlängerungen wollte sie Gesprächsräume schaffen, in denen kontrovers diskutiert werde. Auch Machnik bewirbt sich als Landtagsabgeordnete, wollte sich dafür aber nicht aus dem Kreisverband zurückziehen, sondern sie „finde es wichtig, dass ich im Vorstand mitwirke“.

Dr. Florian Hönicke wechselt vom Beisitzer zum Kreissprecher

Ihr zur Seite steht fortan Dr. Florian Hönicke, der somit genau wie seine Mitstreiterin vom Beisitzer zum Kreissprecher wechselte. Der Rechtsanwalt aus Possenhofen konzentrierte sich in seiner Vorstellung auf „Sinn und Unsinn“. „Ich bin für den Frieden, weil es sinnlos ist, sich gegenseitig umzubringen“, betonte er. Und er sei nicht gegen den Autoverkehr, sondern „für die Verkehrswende, weil es Sinn macht, Menschen umweltschonend von A nach B zu bringen“. Und seine Sicht auf den Russlandkrieg? Er sei dafür, Putin nicht nur Waffen zu liefern und sich keinesfalls mit Annexionen zufrieden zu geben. Grundsätzlich „brauchen wir für unsere Ideale Triebkräfte, Freude, Neugier, Vertrauen, Zuversicht und Gemeinsamkeiten“, schloss der dreifache Vater seine Rede. Zwischen den Wahlgängen berichteten Anne Franke und Martina Neubauer über ihre Erfahrungen ihres politischen Alltags. Franke brachte den Fluglärm auf, der unter anderem über die Vermietung von Privatjets zustande komme – und Neubauer drückte ihr Bedauern darüber aus, dass „die Buslinien im Landkreis wieder zusammengestrichen werden“.

Neue und bewährte Vorstandsmitglieder

Mit überwältigender Mehrheit wurde das zukünftige Führungs-Duo gewählt. Neue und alte Beisitzer und Beisitzerinnen sind Martina Neubauer, Sibylle Härtl, Diana Franke, Eva-Maria Marxen, Tyll Gundermann, Bernd Kramer und Jakob Rindermann. Einstimmig bestätigten die Wahlberechtigten Michael Ehgartner als Schatzmeister. Michèle Kirner