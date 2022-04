Kreisbäuerin Anita Painhofer aus Geisenbrunn backt den Osterzopf nach Großmutters Rezept

Von: Petra Straub

Teilen

Nach einem traditionellen Rezept bereitet Kreisbäuerin Anita Painhofer aus Geisenbrunn den Osterzopf zu. © Painhofer

Geisenbrunn – Die Wohnung ist bereits österlich geschmückt. Die Zutaten für den Osterzopf und zum Färben der Ostereier liegen bereit. Kreisbäuerin Anita Painhofer freut sich schon auf das Osterfest mit ihrer Familie und steckt mitten in den Vorbereitungen. Denn am Ostersonntag setzt sich bei ihr nach dem gemeinsamen Besuch der Messe die ganze Familie an einen Tisch und genießt beim ausgiebigen Frühstück die geweihten Speisen – Eier, Schinken, Brot, ein Lamm und ein frischer Osterzopf. Für die Kreisboten-Leser verrät die Kreisbäuerin aus Geisenbrunn ihr traditionelles Rezept für den Osterzopf, das schon ihre Großmutter verwendet hat.

Es können zwar nicht alle Familienmitglieder dabei sein in diesem Jahr – eine Tochter weilt gerade in Kanada – trotzdem hält die Familie an der Tradition fest. Und durch das Internet ist man ja verbunden, schickt sich Bilder und hört und sieht sich sogar, so die Kreisbäuerin – jedoch erst am Nachmittag, wegen der Zeitverschiebung.



Warum Zitronat und Orangeat nicht in den Osterzopf kommen

Bei den Vorbereitungen der Speisen berücksichtigt sie alljährlich die Vorlieben der Familienmitglieder. Sowohl ihr Mann als auch die Töchter mit ihren Familien dürfen Wünsche äußern. Deshalb bereitet sie den Osterfladen auch diesmal wieder ganz ohne Zitronat und Orangeat zu („Das mag keiner von uns!“) und kündigt zudem einen „vorsichtigen Umgang mit den Weinbeerl“ an. Denn auch Rosinen mögen auch nicht alle in der großen Familie. Ist der Zopf gebacken, legt sie ihn zu den gefärbten Eiern, der Osterkerze, dem Osterschinken und dem Brot (von einem regionalen Bäcker) in den Korb, den sie später mitnimmt in die Kirche zur Speisenweihe.



Was in den Korb für die Speisenweihe kommt

Für die Enkelkinder legt sie noch ein paar Schokoladenosterhasen dazu und fürs Auge ein paar frische Narzissen, die später am Tisch ihren Frühlingsduft verströmen und Lust machen auf Natur und Garten. „Die Tradition halten wir ganz hoch“, erklärt Painhofer. Als Zeichen der Wertschätzung. Das liegt daran, dass sie selbst in einer Landwirtschaft mit Gasthof aufgewachsen ist, in dem die christlichen Traditionen gepflegt werden. Und weil ihr der der Osterzopf schon als Kind so gut geschmeckt hat, bereitet sie ihn nach dem Rezept ihrer Mutter und Großmutter zu – so mögen ihn auch ihre drei Töchter.

Lebensmittel werden nicht weggeworfen

„Bei uns auf dem Hof werden grundsätzlich keine Lebensmittel weggeworfen und gerade die geweihten Speisen werden aufgegessen“, erklärt sie zum Thema Wertschätzung. „Das zeigt sich auch in den Bräuchen – die Eierschalen kommen auf die Felder und bei den Höfen mit Tieren wird etwas Salz über das Tierfutter gestreut, damit die Ernte gut ausfällt und die Tiere gesund bleiben.



Osterfladen-Rezept

Zutaten:

500 Gramm Mehl



1 Würfel frische Hefe



200 ml Milch



Ca. 80 Gramm Butter



Ca. 80 g Zucker



1 Vanillezucker



2 bis 3 Eier



1 Prise Salz



Saft von einer Zitrone



Zubereitung: Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde eindrücken. Hefe in das Mehl bröckeln, etwa ein Drittel der warmen Milch dazugeben, ein Mehlteigerl anrühren und etwa 15 Minuten gehen lassen. Butter schmelzen, mit den Eiern, dem Zucker, Salz und der Zitronenschale verrühren. Die Masse zum Vorteig geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Anita Painhofer erledigt das auf traditionelle Weise – mit der Hand. Den Teig zugedeckt an einer warmen Stelle etwa eine Stunde gehen lassen, bis der Teig schön aufgegangen ist. Anschließend in drei Stücke teilen und zu einem Zopf flechten. Auf ein gefettetes Blech legen und 20 Minuten ruhen lassen. Im Backofen 30 bis 40 Minuten bei 175 Grad (Ober-/Unterhitze) goldgelb backen. Den fertigen Zopf nach Geschmack mit Zitronenglasur bestreichen und mit Hagelzucker oder mit Mandelblättchen bestreuen.